Пятимиллионной гостье выставки «Россия» покажут резиденцию Деда Мороза

Семилетняя жительница Катайска Курганской области Полина Дмитриева стала 17 января пятимиллионной посетительницей международной выставки-форума «Россия» в Москве на ВДНХ. Ей и ее семье подарили сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Девочка приехала на выставку с отцом, матерью и младшим братом Димой. Памятный подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и правительства Вологодской области также предусматривает персональную экскурсию и фотосессию.

В павильоне №75, где представлена экспозиция Вологодской области, Дед Мороз лично пригласил Дмитриевых в гости. В ответ они пообещали приехать все вместе.

Мать девочки Светлана Дмитриева рассказала, что не может поверить в случившееся чудо.

«У меня слезы, смотрите, от радости и неожиданности. Мы просто поехали с семьей в отпуск. Решили погулять по выставке в Москве — все говорят, как тут красиво. И тут такое событие! Мы еще сами не верим, что это всё на самом деле!» — поделилась она.

Ранее, 5 января, четырехмиллионная посетительница выставки-форума Дарья Молодцова из Тулы выиграла туристическую поездку в Краснодарский край, а также сертификат на посещение лучших виноделен и виноградников в России. Для девушки и ее компании Минсельхоз РФ провел экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна» и организовал дегустацию блюд из российских продуктов.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.