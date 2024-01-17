Болгарский музыкант Кацаров указал на важность сохранения памятника «Алеша»

Памятник советскому воину-освободителю «Алеша» в болгарском Пловдиве, перенос которого обсуждается в настоящее время, представляет важную историческую ценность, являясь символом не только целого города, но и человеческого единства в целом. На это в беседе с «Известиями» указал болгарский музыкант и поэт Константин Кацаров в среду, 17 января.

«Алеша» — это символ единства, который хотят сейчас демонтировать. Нам нужно найти правильный выход из сложившейся ситуации, но я не знаю как», — отметил Кацаров, добавив, что общественное мнение в Болгарии касаемо судьбы памятника неоднозначно.

По его словам, в данном вопросе люди делятся на тех, кто за и тех, кто против памятника, есть и такие, которым всё равно.

«Я считаю, что наше население разобщено, у него есть свое направление, но нет сил что-либо изменить. «Алеша» — больше чем просто русский памятник в нашей стране, это символ целого города! История переписывается, и вот монумент уже считается плохим», — указал музыкант.

При этом, по его мнению, большинство жителей Пловдива всё же положительно относятся к монументу и тому, чтобы он остался на прежнем месте.

«Мне кажется, большинство из жителей Пловдива хочет, чтобы памятник остался на своем месте. Хотя мнение и разделилось: одни говорят, что памятник — символ оккупации, другие — символ победы над фашизмом. Сейчас история переписывается, но я считаю, что памятник имеет важную историческую ценность, поэтому хотел бы, чтобы он остался на своем законном месте», — заключил Кацаров.

Демонтировать и перенести памятник «Алеша» в Музей социалистического искусства призвала Демократическая партия Болгарии. При этом война против монумента продолжается не первый год. Прежние попытки не увенчались успехом: снести памятник советскому воину-освободителю не дали местные ветераны и жители Пловдива.

С резкой критикой переноса Алеши выступил бывший министр внутренних дел, а теперь лидер одной из крупнейших в стране партий Румен Петков. Голоса «против» неожиданно высказали также некоторые члены партии демократов. Хотя именно ее сторонники называют освобождение страны от нацистов советской оккупацией.

По итогам обсуждения мэр Пловдива Констадин Димитров принял компромиссное решение: временно снять вопрос о переносе монумента с повестки городского совета.