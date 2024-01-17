Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за дорогих наручных часов

Известный актер Арнольд Шварценеггер был задержан при прохождении таможенного контроля в аэропорту немецкого Мюнхена из-за дорогих наручных часов, сообщило издание Bild со ссылкой на свои источники 17 января.

«Как стало известно Bild, Арнольд Шварценеггер в настоящее время находится под стражей в аэропорту Мюнхена», — указали журналисты.

Сообщается, что он прилетел в Мюнхен, чтобы далее отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле. Актера узнали на таможне, но всё равно досмотрели. Оказалось, что при нем дорогие наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Сам Шварценеггер утверждает, что планировал продать их с аукциона 18 января.

Сейчас актер выставляет на аукцион уникальное произведение из своей частной коллекции стоимостью около €20 тыс. До сих пор не известно, отпустит ли его таможня вместе с часами.

«Мы проводим проверку по подозрению Арнольда Шварценеггера в уклонении от уплаты налогов. Он должен был зарегистрировать часы, потому что они импортные», — рассказал изданию пресс-секретарь главной таможни в Мюнхене.

15 ноября золотые часы за 6 млн рублей пытался незаконно провезти иностранец в Домодедово. Пассажир рейса, прибывшего из ОАЭ, пытался провезти в рюкзаке двое швейцарских часов стоимостью 6 млн рублей. Сам нарушитель заявил, что не говорит по-русски и не знаком с таможенными правилами. Часы, по его словам, он приобрел для личного пользования.