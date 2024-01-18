Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом указал на приближение Украины к истощению запасов вооружения
Происшествия
Руководителя детсадов в Приморье заподозрили в мошенничестве на 31 млн
Мир
В Швейцарии призвали пригласить Путина после визита Зеленского
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко второй раз за день выбросил пепел на высоту 3 км
Мир
В США подтвердили удар хуситов по американскому судну у берегов Йемена
Мир
CNN узнал о возможном изгнании Трампа из зала суда и его радости из-за этого
Армия
Вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил технику и живую силу ВСУ
Экономика
Грузоперевозчики попросили вернуть запрет на экспорт топлива
Мир
Сальдо сообщил о строительстве ВСУ оборонительных сооружений в Херсоне
Мир
WSJ узнала о сокрытии Китаем информации о начале пандемии COVID-19
Армия
Расчеты гаубиц «Гвоздика» уничтожили более 20 боевиков ВСУ в зоне СВО
Армия
В РФ анонсировали конец работ над бюджетным аналогом дрона-камикадзе «Герань»
Армия
Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Мир
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Мир
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов

Россияне в 2023 году стали чаще покупать успокоительные

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России продажи антидепрессантов и седативных препаратов выросли в 2023 году на 30% к уровню 2022-го, сообщили «Известиям» 18 января в интернет-аптеке СБЕР ЕАПТЕКА.

Специалисты изучили внутреннюю статистику, проанализировали спрос по двум категориям: в первую вошли антидепрессанты и сопутствующие им препараты, а во вторую — гомеопатические седативные препараты, БАДы общеукрепляющего и расслабляющего свойства, а также успокоительные травяные сборы.

«Обе категории продемонстрировали в 2023 году совокупный рост продаж порядка 30% к уровню предыдущего года в натуральном выражении (количество упаковок)», — отметили эксперты.

Они уточнили, что спрос на антидепрессанты вырос более чем на 35% в 2023 году к показателю 2022-го, а на успокоительные и седативные препараты — на 25% за аналогичный период.

В пресс-службе СБЕР ЕАПТЕКА обратили внимание на то, что в настоящее время рынок антидепрессантов растет во всем мире. Среди причин там отметили, в том числе, повышение уровня информированности населения, внимание работодателя к вопросам здоровья и благополучия сотрудников, улучшение доступности медицинской помощи.

«В России к этим факторам следует добавить изменение социальных стереотипов. Современные молодые люди больше не стесняются обращаться к специалистам и получать эффективную фармацевтическую помощь. Также расширился спектр применения препаратов в медицине», — добавили в интернет-аптеке.

Кому положены льготные лекарства и как их получить

Ранее, 22 июня 2023 года, аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили, что в период проведения Единых государственных экзаменов в России выросло потребление глицина и седативных средств растительного происхождения. Всего россияне потратили на них 471,9 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024