Россияне в 2023 году стали чаще покупать успокоительные

В России продажи антидепрессантов и седативных препаратов выросли в 2023 году на 30% к уровню 2022-го, сообщили «Известиям» 18 января в интернет-аптеке СБЕР ЕАПТЕКА.

Специалисты изучили внутреннюю статистику, проанализировали спрос по двум категориям: в первую вошли антидепрессанты и сопутствующие им препараты, а во вторую — гомеопатические седативные препараты, БАДы общеукрепляющего и расслабляющего свойства, а также успокоительные травяные сборы.

«Обе категории продемонстрировали в 2023 году совокупный рост продаж порядка 30% к уровню предыдущего года в натуральном выражении (количество упаковок)», — отметили эксперты.

Они уточнили, что спрос на антидепрессанты вырос более чем на 35% в 2023 году к показателю 2022-го, а на успокоительные и седативные препараты — на 25% за аналогичный период.

В пресс-службе СБЕР ЕАПТЕКА обратили внимание на то, что в настоящее время рынок антидепрессантов растет во всем мире. Среди причин там отметили, в том числе, повышение уровня информированности населения, внимание работодателя к вопросам здоровья и благополучия сотрудников, улучшение доступности медицинской помощи.

«В России к этим факторам следует добавить изменение социальных стереотипов. Современные молодые люди больше не стесняются обращаться к специалистам и получать эффективную фармацевтическую помощь. Также расширился спектр применения препаратов в медицине», — добавили в интернет-аптеке.

Ранее, 22 июня 2023 года, аналитики государственной системы маркировки «Честный знак» сообщили, что в период проведения Единых государственных экзаменов в России выросло потребление глицина и седативных средств растительного происхождения. Всего россияне потратили на них 471,9 млн рублей.