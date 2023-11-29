Кому положены льготные лекарства и как их получить
В России определено более 20 категорий льготников, которые имеют право на бесплатные лекарства и медицинские изделия либо могут приобрести их со скидкой. Перечень льготных препаратов утверждается каждый год. Кому и какие лекарства положены и как их получить в 2023/24 году, рассказывают «Известия».
Кто может получить льготные лекарства
Обеспечение граждан льготными и бесплатными лекарствами прописано в федеральном законе о государственной социальной помощи. Помимо медикаментов можно получить еще медицинские изделия и продукты лечебного питания. Затраты на их приобретение частично или полностью компенсирует государство.
Лекарства бесплатно или со скидкой, в частности, положены россиянам при наличии некоторых заболеваний. Среди них — сахарный диабет, бронхиальная астма, рассеянный склероз, эпилепсия, миастения, ДЦП, СПИД, ВИЧ, болезнь Паркинсона и другие.
Рассчитывать на льготные медикаменты также могут:
- инвалиды I и II групп,
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет,
- многодетные семьи,
- дети первых трех лет жизни,
- пенсионеры,
- участники Великой Отечественной войны,
- почетные доноры.
Кроме того, дополнительные меры поддержки и льготы устанавливают сами регионы. В Москве, например, 50-процентная скидка предоставляется инвалидам по зрению, одиноким пенсионерам, ветеранам военной службы и труда.
Где узнать перечень льготных лекарств
Ознакомиться с перечнем препаратов можно на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ. Всего в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) более 800 наименований. Он был утвержден распоряжением правительства в 2019 году.
В него входят различные противовоспалительные и противосудорожные средства, антибиотики, средства для лечения аллергических реакций, анальгетики и анксиолитики, антидепрессанты и прочие средства, влияющие на центральную нервную систему.
В 2023 году перечень обновили и включили в него дополнительные лекарственные формы для четырех медикаментов, в частности предназначенных для противовирусной терапии хронического гепатита С.
Как получить льготные лекарства
Льготные лекарства отпускают только по рецепту врача, в том числе электронному. Для этого в специализированной аптеке надо предъявить бумажный рецепт или QR-код электронного. Адрес ближайшего аптечного пункта можно уточнить на сайте регионального минздрава.
В случае отсутствия нужного лекарства фармацевт должен предоставить аналогичное средство. Но лучше заранее узнать о его наличии по телефону. Еще можно дождаться необходимого препарата. Обычно в аптеку после оформления заявки лекарства поступают в течение 10 дней. При этом оформлять новый рецепт, если истечет срок действия, не нужно.
В срочной ситуации препарат можно купить за свой счет и затем вернуть деньги после обращения в местный минздрав, предоставив чек и рецепт.
В случае когда право на льготу нарушается, например врач отказывается выписать рецепт, стоит обращаться в тот же Минздрав. Жалобу можно подать как при личном визите, так и через портал «Госуслуги».
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