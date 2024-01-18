Крещенские капели: купания в проруби пройдут в теплую пасмурную погоду

Москву ждет крещенская оттепель: в течение 18 и 19 января температура воздуха прогреется до 0 °C, сообщили «Известиям» метеорологи. Кроме того, в столице ожидается сильная метель и порывистый ветер, снежные заносы на дорогах. Настоящие же крещенские морозы будут только на Урале и в Сибири. Для желающих окунуться в прорубь по всей стране оборудуют свыше 3 тыс. купелей, из них в Москве — около 200. Окунаться в необорудованных прорубях может быть опасно для жизни и здоровья, напомнили в МЧС. Врачи призвали подходить к купанию в ледяной воде с осторожностью, так как многим людям это строго противопоказано.

Крещенская оттепель

Крещенских морозов в этом году в столице ждать не стоит: 18 и 19 января погода будет относительно теплой, но ненастной, рассказали «Известиям» метеорологи. И накануне православного Крещения, и в сам праздник погоду в Москве будет определять прохождение теплого атмосферного фронта, сообщила «Известиям» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

— После морозной и ясной ночи в четверг, 18 января, увеличится облачность, начнется снег, местами сильный, поднимется метель, — отметила она. — Порывы ветра днем могут достигать 17–22 м/с.

Из-за снегопада на дорогах образуются заносы.

— Погода будет крайне неблагоприятная для автотранспорта и для людей, которые пойдут в церковь на службу в Крещенский сочельник, — добавила Татьяна Позднякова.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Температура воздуха, по ее словам, при этом будет повышаться. Днем она составит –2...–4 °C.

— В четверг в течение дня ожидаются резкие перепады температуры, — добавила эксперт. — Ночью сохранятся осадки, это будет снег и мокрый снег. Заносы на дорогах только усилятся, местами возникнут условия для гололеда, мокрый снег будет налипать на провода и ветки деревьев.

Температура воздуха практически до середины крещенской ночи будет повышаться, в Москве она составит от 0 до –2 °C, а местами и до +1 °C. А вот к вечеру 19 января в столице подморозит до –5 °C, в Подмосковье — до –7 °C.

— В субботу и воскресенье осадки пойдут на убыль, сохранится северный и северо-западный ветер. И морозы станут крепче. Мы ожидаем, что в ночь на воскресенье температура будет до минус 18 градусов, — пояснила Татьяна Позднякова.

Таким образом, если в пятницу, 19 января, средняя суточная температура воздуха будет примерно на пять градусов выше климатической нормы, то в воскресенье — на столько же ниже этого показателя.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Настоящие крещенские морозы стоит ожидать на Урале, в Юго-Западной и Юго-Восточной Сибири, добавил руководитель прогностического центра «Метео» Алексакндр Шувалов.

— От Екатеринбурга до Иркутска будет минус 20–25, всё как и положено, — подчеркнул он.

А вот в Севастополе, Краснодаре и Керчи в крещенскую ночь, по его словам, будет около +10 °C.

Где можно окунуться на Крещение

В этом году в России подготовят свыше 3 тыс. мест для крещенских купаний, сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) управления безопасности на водных объектах МЧС Андрей Печенин. По его словам, предполагается, что окунуться захотят 1,4 млн человек. Также планируется организовать 2,6 тыс. мест обогрева.

Больше всего купелей оборудуют в Центральном и Приволжском федеральных округах. В Москве и Московской области к празднику подготовят более 200 купелей с удобным спуском и теплой раздевалкой. Каждую из них проверят сотрудники МЧС. Спасатели будут дежурить возле них и во время купаний.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

А вот Калининградская епархия Русской православной церкви не будет проводить крещенские купания, объяснив это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавирусной инфекции. Но несколько муниципалитетов региона выразили готовность самостоятельно организовать купели для желающих.

Окунаться в стихийных купелях может быть опасно, напомнил «Известиям» директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.

— Глубина такой проруби или купели, как правило, неизвестна. Не всегда есть возможность комфортно выбраться из них, — предостерег он. — Также нельзя исключать подледные течения, которые могут унести под кромку льда. Не исключено, что в таких местах могут находиться сторонние предметы, что грозит травмами.

Кроме того, эксперт напомнил, что возле стихийных купелей не дежурят спасатели и медики, а значит, в случае ухудшения самочувствия никто не придет на помощь.

Не стоит употреблять алкоголь перед купанием и сразу после него, напомнил он.

Фото: ТАСС/AP/Alexander Zemlianichenko

Сотрудники МЧС России будут вызывать полицию, если заметят купающихся в необорудованных местах, заверил Андрей Печенин. Инспекторы ГИМС, по его словам, заранее патрулируют водоемы и будут принимать меры, чтобы не допустить несанкционированных купелей.

Как подготовиться к купанию в проруби

К крещенскому купанию надо относиться серьезно и осознанно. Без должной подготовки оно может быть опасно для здоровья, предостерегла врач-педиатр, заместитель главврача клиники «Ниармедик» Регина Григорьева.

Каждый год, по ее словам, медики после этого праздника отмечают рост числа пациентов с обострением хронических заболеваний из-за купания в проруби. Оно может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, привести к инфарктам и инсультам.

— Людям с заболеваниями сердца, дыхательной системы, серьезными кожными проблемами, ожирением и другими хроническими заболеваниями они противопоказаны, — напомнила врач. — А также детям и пожилым людям, беременным женщинам.

Окунаться в прорубь нельзя тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательных путей, воспалительными процессами носоглотки и придаточных полостей носа, имеет признаки ОРЗ, ОРВИ, добавила терапевт Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Маргарита Фролова. Аллергии, хронические заболевания почек, мочевыводящих путей, половых органов тоже входят в список противопоказаний.

Фото: ТАСС/AP/Pavel Golovkin

Окунаться в прорубь могут только те, кто не имеет хронических заболеваний, ведет здоровый образ жизни, регулярно закаляется и укрепляет иммунитет, подчеркнула врач-нефролог Екатерина Алгаева.

— Если вы хотите окунуться в прорубь впервые, заблаговременно начните обливаться холодной водой, принимать холодный душ, — добавила Регина Григорьева.

Врачи посоветовали хорошо размяться перед погружением, чтобы разогреть тело. А легкая, но теплая и удобная обувь для купания поможет сохранить чувствительность ног.

— Не стоит мочить голову, иначе сосуды мозга могут резко сузиться, — напомнила Регина Григорьева. — В воде нельзя находиться долго, а после купания следует как можно быстрее одеться.

Полноценную подготовку к встрече с ледяной водой лучше всего начинать еще в сентябре , рассказала Маргарита Фролова.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Перед крещенскими купаниями нужно питаться как обычно, не переедать, но и не выходить из дома с чувством голода. Категорически не следует употреблять алкогольные напитки. Возьмите с собой термос с горячим чаем — его полезно выпить сразу после купания, — пояснила она.

Накануне важно хорошо выспаться, а также желательно измерить артериальное давление, посоветовал врач-терапевт медтехкомпании «Доктор рядом» Евгений Гвоздик.