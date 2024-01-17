Обладатель кубка Дэвиса Южный рассказал о смерти супруги
Бывшая восьмая ракетка мира и победитель Кубка Дэвиса в составе российской сборной Михаил Южный рассказал 17 января, что его супруга Юлия скончалась.
«Да, это действительно так», — сказал он «Матч ТВ».
Кроме того, о смерти Юлии ранее сообщила журналистка Синди Шмерлер в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter). Она написала, что жена Южного скончалась в Дубае на прошлой неделе после долгой болезни. О причинах ее смерти не сообщалось.
Экс-спортсмену 41 год. Он победил в 10 турнирах ATP в одиночном разряде и девяти — в парном. В 2008 году Южный поднимался на восьмую строчку мирового рейтинга. Тогда же он принял решение завершить профессиональную карьеру и стать тренером.
Супруги поженились в 2008 году. В браке у пары трое детей — Максим, Игорь и Милана.