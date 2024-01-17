Путин сообщил о работе над программой стратегического развития России

Администрация и правительство работают над программой стратегического развития России. Об этом 17 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства страны в режиме видеоконференцсвязи.

Он указал, что власти не могут забыть о внутриполитических планах. Однако период до президентских выборов в марте необходимо использовать для обратной связи с россиянами, добавил Путин.

По словам российского лидера, проблемы, волнующие граждан страны, должны решаться по существу, а не по внутриполитическому календарю.

«Мы обсуждали часть этих вопросов, но будем обсуждать их и в ближайшем будущем. Тем более что это должно нам помочь и в формулировании основных задач стратегического развития страны, чем сейчас администрация и правительство отчасти занимается, для того чтобы задачи перед страной были сформулированы четко, ясно, понятно и специалистам, и экспертному сообществу, и гражданам в самом широком смысле этого слова», — сказал глава государства.

По его словам, это касается и интересует практически каждого гражданина РФ.

Ранее, 17 декабря, Путин ходе XXI съезда партии «Единая Россия» заявил о необходимости вместе с россиянами сформулировать программу развития страны. По его словам, народ РФ «был и будет единственным источником власти», а его суверенное право выбирать свое будущее будет защищено от любого внешнего вмешательства.