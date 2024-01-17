Врач назвал причины более частого заболевания россиян коклюшем

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков прокомментировал в среду, 17 января, рост заболеваемости коклюшем в России.

По словам специалиста, в России в настоящее время используется коклюшная вакцина, содержащая в себе ослабленные бактерии инфекции. Она отличается от АКДС-вакцины (комбинированная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка) тем, что легче переносится организмом и вызывает меньше побочных эффектов, но при этом хуже вырабатывает иммунитет «на дистанции».

«Через какое-то определенное время иммунитет от коклюша начинает угасать. Для противодействия этому за рубежом делают еще одну вакцину для взрослых, но у нас взрослому населению ее не ставят. Поэтому взрослые сегодня составляют 80% источников инфекций у малышей», — рассказал Тимаков в беседе с телеканалом «Звезда».

Педиатр добавил, что ситуация с коклюшем изменилась после пандемии коронавируса. Больницы не всегда могли поставить вакцины от коклюша детям, которые могли иметь медицинские отводы, и это привело к неполному охвату вакцинации населения.

«Коронавирусная инфекция изменила ответ нашего организма. Частично этот ответ ослаб, частично вирус изменил уже сформированную память иммунитета предыдущей вакциной или перенесенной инфекцией. Из-за этого население также стало чаще болеть коклюшем», — рассказал врач.

Миграционные потоки — еще одна причина роста заболеваемости. Коклюш могут завозить с собой мигранты из ближнего зарубежья, где сроки и программы вакцинации могли ухудшиться.

В свою очередь главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявили в беседе с НСН, что сегодня в России достаточно и иностранных, и отечественных вакцин от коклюша, главные причины роста заболеваемости — изменение антигенной структуры коклюша и недостаточный уровень вакцинации.

В этот же день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила на телеканале «Россия 24» о росте числа госпитализаций пациентов с ОРВИ и коронавирусной инфекцией COVID-19 на 40% после праздников.

По словам главы ведомства, больше всего настораживает рост числа госпитализированных, передает RT. Она добавила, что это говорит о том, что люди лечились дома и не обращались за медпомощью.

Ранее, в декабре прошлого года, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что при появлении симптомов острой респираторной инфекции нужно не допускать роста температуры в первые часы, это относится как к взрослым пациентам, так и к маленьким детям.

Доктор медицинских наук добавил, что сегодняшние современные системы могут быстро установить причину болезни и назначить соответствующее лечение. В первые три дня симптомы ОРВИ, которых насчитывается десятки разных видов, коронавирусной инфекции, кори и коклюша, схожи: головная боль, жар и насморк. Поэтому важно нормализировать температуру, чтобы избежать тяжелых последствий со смертельным исходом.