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Иммунолог Жемчугов привел аргументы за снижение жара при ОРВИ

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Фото: Global Look Press
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При появлении симптомов острой респираторной инфекции нужно не допускать роста температуры в первые часы, это относится как к взрослым пациентам, так и к маленьким детям. Об этом 22 декабря телеканалу «360» рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Врач подчеркнул, что особенно важно соблюдать это детям, поскольку они очень чувствительны. Температуру нужно довести до нормального состояния при помощи жаропонижающего, вследствие чего воспалительный процесс на время прекратится.

Жемчугов отметил, что если сбить температуру, то это не даст появиться осложнениям, которые могут привести к летальному исходу. Он добавил, что больше всего это актуально для гриппа, который может спровоцировать воспаление мозга, почек, сердца и легких.

«К сожалению, у нас вот такой бред установился, я не знаю, кто это сказал, но это вредный совет: мол, не надо сбивать температуру, потому что так иммунитет борется. Это полный идиотизм. При первом же признаке нужно применять любые противовоспалительные препараты, которые есть, чтобы затормозить процесс, по крайней мере, до диагностики», — сказал иммунолог.

Доктор медицинских наук добавил, что сегодняшние современные системы могут быстро установить причину болезни и назначить соответствующее лечение. В первые три дня симптомы ОРВИ, которых насчитывается десятки разных видов, коронавирусной инфекции, кори и коклюша, схожи: головная боль, жар и насморк. Поэтому важно нормализировать температуру, чтобы избежать тяжелых последствий со смертельным исходом, подчеркнул он.

При ответе на вопрос о смерти девочки в поезде, который направлялся из Тюмени в Адлер, Жемчугов сказал, что сейчас рано делать какие-то выводы и нужно дождаться результатов вскрытия и публикации протоколов.

Эксперт напомнил, что вирусы гриппа и ранее приводили к массовой гибели людей. В качестве примера он привел испанку, которая погубила более 100 миллионов в 1918 году, и «Гонконгский грипп», обнаруженный в 1968 году. Его жертвами также стали миллионы человек.

Вирус гриппа группы А также может привести к тяжелому течению болезни, заключил он.

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19 декабря главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал «Известиям», что успех борьбы организма с инфекцией во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы. Если человек переносит болезнь на ногах, физическая нагрузка заставляет сердце и другие органы работать на износ. Поэтому в идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели — физические и умственные нагрузки ему противопоказаны.

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