РЕН ТВ покажет блокбастер «Банда ЗИГ ЗАГ» о борьбе с пособниками нацистов

Телеканал РЕН ТВ к годовщине снятия блокады Ленинграда покажет исторический блокбастер «Банда ЗИГ ЗАГ», посвященный дням осады города нацистами.

Сюжет картины посвящен истории борьбы с пособниками нацистов, которые похищали продукты питания в осажденном городе, тем самым обрекая жителей на голодную смерть. При этом в сериале преступников ищут спецслужбы из двух городов — Ленинграда и Москвы.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть все серии блокбастера уже 28 января.

Накануне корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал о съемках сериала. По его словам, сериал основан на исторических документах, а его создатели перед съемками изучили множество различных данных об именах, фамилиях и внешности членов банды.

В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе этого онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.