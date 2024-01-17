Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года
Интернет и технологии
Названы необычные сферы для сотрудников со знанием программирования
Политика
В Госдуме назвали бесчеловечными западные правила международного порядка
Общество
Пожар на заводе в Шахтах Ростовской области ликвидирован
Политика
Песков назвал темы беседы Путина с главой МИД КНДР
Общество
Суд в Москве оштрафовал Amazon на 200 млн рублей
Политика
Песков отметил важность поддержки Путина со стороны граждан
Политика
Захарова назвала договор Лондона и Киева обещаниями без юридической силы
Общество
Росавиация попросила авиакомпании провести внеплановые проверки на вертолетах Ми-8
Мир
Французский историк назвал факторы сближения России и Германии
Авто
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию эмблемы нового бренда
Мир
В ЕС упрекнули Германию из-за одностороннего выделения Украине €7 млрд в 2024 году
Общество
Песков заявил о проработке вопроса амнистии для части осужденных женщин
Происшествия
Средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до девяти

РЕН ТВ покажет блокбастер «Банда ЗИГ ЗАГ» о борьбе с пособниками нацистов

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ к годовщине снятия блокады Ленинграда покажет исторический блокбастер «Банда ЗИГ ЗАГ», посвященный дням осады города нацистами.

Сюжет картины посвящен истории борьбы с пособниками нацистов, которые похищали продукты питания в осажденном городе, тем самым обрекая жителей на голодную смерть. При этом в сериале преступников ищут спецслужбы из двух городов — Ленинграда и Москвы.

Зрители РЕН ТВ смогут увидеть все серии блокбастера уже 28 января.

«Загадка, почему до сего момента не уделялось внимания этим страницам истории»
Актер Игорь Петренко — о трудностях прошлого и беге по льду на съемках сериала «Банда «ЗИГ ЗАГ»

Накануне корреспондент «Известий» Максим Облендер рассказал о съемках сериала. По его словам, сериал основан на исторических документах, а его создатели перед съемками изучили множество различных данных об именах, фамилиях и внешности членов банды.

В начале декабря сериал «Банда «ЗИГ ЗАГ» стал лидером топа зрительских симпатий, набрав 8,9 балла в рейтинге проекта в KION. Его премьера на платформе этого онлайн-кинотеатра состоялась 1 ноября. Высокие оценки сериал получил и на «Кинопоиске» — 7,5 балла из 10 возможных, а также на «Кинотеатр.ру» — 8,2/10.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024