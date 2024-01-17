Сбербанк за 2023 год заработал рекордные 1,5 трлн рублей

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), согласно которым чистая прибыль кредитной организации за 2023 год выросла в пять раз и составила 1,5 млрд рублей. Об этом говорится в заявлении главы банка Германа Грефа, опубликованном 17 января.

«Сегодня мы подводим предварительные итоги ПАО «Сбербанк» за 2023 год. Мы заработали рекордную чистую прибыль в размере 1,493 млрд рублей и обеспечили рентабельность капитала на уровне 24,7%», — сообщил он.

Так, Греф отметил, что за 2023 год портфель физических лиц превысил 22,6 трлн рублей, увеличившись на 4,3 трлн. За год банк выдал более 20 трлн рублей корпоративных кредитов, а также 8,3 трлн розничных, пакет последних прибавил почти 30%.

Ранее, 10 января, данные Центробанка (ЦБ РФ), которые проанализировали «Известия», показали, что россияне рекордно нарастили вклады в 2023 году и на 1 декабря граждане хранили на депозитах 27,9 трлн рублей. За 11 месяцев показатель увеличился на 5,2 трлн рублей, а рост оказался максимальным за всю историю (с начала ведения статистики в 2013-м) по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

Повышению привлекательности вкладов в 2023 году способствовал рост ставки ЦБ на 8,5 п.п., до 16% в декабре, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Увеличение доходности также приводит к возврату части наличных денег в банки.