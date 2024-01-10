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Объем вкладов россиян вырос на рекордные 5,2 трлн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россияне рекордно нарастили вклады в 2023 году. На 1 декабря граждане хранили на депозитах 27,9 трлн рублей, следует из данных Центробанка (ЦБ РФ), которые проанализировали «Известия». За 11 месяцев показатель увеличился на 5,2 трлн рублей. Рост оказался максимальным за всю историю (с начала ведения статистики в 2013-м) по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

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Повышению привлекательности вкладов в 2023 году способствовал рост ставки ЦБ на 8,5 п.п. до 16% в декабре, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Увеличение доходности также приводит к возврату части наличных денег в банки. В 2022-м ключевая доходила и до 20%, однако темпы роста средств на вкладах оказались меньше из-за высокой неопределенности, добавили в Центробанке.

Кроме того, в 2023-м замедлился отток сбережений в иностранные банки, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Участники рынка подтвердили значительный рост депозитов физлиц. Население выбирает рублевые банковские вклады как более надежный инструмент для сохранения денег, подчеркнули в пресс-службе ЦБ. Поэтому такой тренд действительно можно назвать позитивным.

Повышение сберегательных настроений россиян — важное условие для возвращения инфляции к цели в 2024 году. И как следствие — защиты доходов граждан от обесценивания, сообщили в регуляторе.

2024 год скорее всего снова окажется рекордным — приток на вклады вряд ли составит меньше 7 трлн рублей, ожидают в пресс-службе Совкомбанка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ключевая фаза: россияне нарастили вклады на рекордные 5,2 трлн

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