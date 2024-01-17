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Более 100 млн человек стали пользователями портала «Госуслуги»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Порталом «Госуслуги» на конец 2023 года стали пользоваться более 100 млн человек. Об этом 17 января сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе выступления в рамках Дня цифровизации на выставке-форуме «Россия» в Москве.

«Число пользователей портала «Госуслуги» увеличилось почти в два раза и достигло 109 млн человек», — заявил зампред правительства, передает пресс-служба правительства РФ.

Также Чернышенко уточнил, что в 2023 год прирост пользователей составил 10,2 млн человек.

По словам вице-премьера, в 2023 году в Сеть переведены все запланированные социально значимые услуги. На IТ в прошлом году было потрачено более 540 млрд рублей в отличие от 280 млрд рублей в 2019 году. Цифровая зрелость отраслей экономики за этот период возросла с 32 до более 74%.

Выставка-форум «Россия» будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

Электронный дневник: как зарегистрировать и как пользоваться в 2024 году
Получить доступ к системе и пользоваться дневником можно только с учетной записью на «Госуслугах»

Также в этот день «Известия» рассказали, как часто обновляется кредитная история и как ее можно проверить. Для этого необходимо обратиться в Бюро кредитных историй. Если БКИ неизвестно, то получить информацию о нем можно, направив запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) на сайте Банка России или через портал «Госуслуги».

Ранее, 16 января, основатель и CEO Sign.Me Александр Кофанов дал рекомендации, как защитить свою электронную подпись (ЭП). Для защиты ЭП необходимо тщательно анализировать источник, запрашивающий данные, отметил он. Также он призвал не передавать свой мобильный телефон или компьютер другим людям, регулярно заходить на «Госуслуги» и проверять выпущенные сертификаты для ЭП и просматривать электронную почту: в случае выпуска сертификата на ваше имя, туда придет уведомление.

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