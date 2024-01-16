Электронный дневник: как зарегистрировать и как пользоваться в 2024 году

Столичные школы полностью перешли на использование электронные дневников и журналов еще в 2012 году. Система претерпела множество изменений: от расписания уроков до групповых бесед и статусов. С 2024 года во всех регионах страны заработает новый электронный дневник на базе системы «Моя школа». Так, помимо электронного журнала, стали доступны видеоуроки для подготовки к экзаменам, большая библиотека, которая соответствует школьной программе, внедрены чаты и видеозвонки. Систему подключают во множестве регионов и городов по всей стране, в том числе в Калужской области и Екатеринбурге. На обновленное «Электронное образование РТ» также перешли школы Татарстана. Подробности о том, как зарегистрироваться в личном кабинете и какие еще возможности откроет электронный дневник для ребенка — в материале «Известий».

Что такое платформа «Моя школа»

Образовательная платформа «Моя школа» появилась в феврале 2021 года, на ее разработку было потрачено более 2 млрд рублей. Изначально цифровая образовательная среда (ЦОС) подразумевалась как экспериментальный проект, который должен был модернизировать программы всех уровней образования. После успешной реализации платформу начали активно внедрять во все сферы образовательной деятельности.

Сейчас система представляет собой единую точку доступа к разным информационным ресурсам и сервисам. Основными задачами платформы «Моя школа» являются создание безлопастной образовательной среды, предоставление равного доступа к качественному образовательному контенту для всех российских школьников, повышение уровня цифровой грамотности педагогов с использованием дистанционных технологий, а также создание возможностей для вовлечения в образовательный процесс родителей.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С 2024 года во всех регионах страны платформа обеспечивает работу электронных журналов и дневников, есть презентации и текстовые документы с таблицами. Для обучающихся открыта виртуальная библиотека и образовательные видео. Кроме того, школы Татарстана перешли на обновленное «Электронное образование РТ», теперь вход в региональную систему возможен только через «Госуслуги».

Электронный дневник: как получить доступ

С 1 января 2024 года доступ к электронному дневку производится через «Госуслуги». Пользоваться дневником без учетной записи не получится.

Дети 14 лет и старше могут самостоятельно создать учетную запись. Для успешного входа в систему Дневник.ру с помощью логина и пароля от личного кабинета на портале «Госуслуг» следует выполнить несколько действий. Во-первых, необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах» и получить подтвержденную учетную запись . Нужно войти в личный профиль на сайте, указать данные пользователя (серию и номер паспорта, СНИЛС и т.д.) и дождаться завершения проверки. Далее следует перейти на Дневник.ру и активизировать учетную запись. Ребенок должен войти в личный профиль, воспользовавшись логином и временным паролем, которые были выданы образовательным учреждением. Наконец, следует перепроверить все данные и убедиться, что ФИО и СНИЛС на «Госуслугах» и на платформе Дневник.ру совпадают.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как получить доступ к электронному дневнику ребенку до 14 лет

Чтобы ребенок получил доступ к электронному дневнику, родители с подтвержденным аккаунтом должны создать ему собственную учетную запись на «Госуслугах». Учетная запись ребенка — это личный кабинет для детей до 13 лет включительно. Документы можно заполнить онлайн, если у ребенка есть СНИЛС и российское свидетельство о рождении. Иностранцам необходимо обратиться в центр обслуживания для подтверждения документов и создания карточки ребенка. После этого родитель может самостоятельно зарегистрировать ребенка.

Для создания учетной записи ребенка с российским гражданством, родителю заполнить соответствующую форму и дождаться проверки. Процедура может занять от 15 минут до 5 рабочих дней в зависимости от загрузки ведомств. Персональные контакты ребенка не должны быть привязаны к другим учетным записям на «Госуслугах». Они будут использованы в качестве логина для входа ребенка на портал.

После проверки нужно связать взрослый и детский аккаунты. Для этого в разделе «Семья и дети» личного кабинета следует найти карточку ребенка и нажать кнопку «Привязать».

Фото: ТАСС/dpa/Annette Riedl

Далее необходимо зарегистрировать ребенка на платформе «Моя школа», для этого нужно добавить профиль ребенка в разделе «Дети» в личном кабинете платформы. Помимо ФИО необходимо указать школу и класс ребенка. После создания карточки администратор школы подтвердит данные, и ребенок сможет зайти на платформу.

Еще не все образовательные учреждения завели классы в «Моей школе». Если в списке нужной школы нет, добавить ребенка не получится.

Как пользоваться электронным дневником школьника в 2024 году

После входа в электронный дневник школьнику станет доступна страница «Рабочий стол», на которой отображаются календарь, иконки «Лента событий», «Сообщения», «Новости» и «Личный кабинет». Для удобства ребенок может загрузить в телефон мобильное приложение «Дневник.ру».

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Навигационные элементы и настройки есть на всех страницах портала. Через них можно перейти в «Библиотеку МЭШ» для работы с образовательными материалами, а при возникновении вопросов — обратиться в «Поддержку». Сервис позволяет ученику общаться с одноклассниками и учителями, а также создавать групповые беседы.