Мужчина открыл стрельбу по прохожим рядом с остановкой в Колпино
Мужчина открыл стрельбу по прохожим рядом с остановкой в городе Колпино Ленинградской области. В распоряжении «Известий» 17 января есть кадры с места происшествия.
Как на них видно, мужчина выходит из автомобиля «Лада», открывает стрельбу, затем садится в машину и уезжает. Для поимки злоумышленника был объявлен план «Перехват».
«Выяснилось, что стрельба произошла в результате дорожного конфликта. Неизвестный выстрелил в оппонента, затем сел в машину и скрылся», — рассказал источник издания.
Кроме того, на кадрах видно, что с ним был еще один человек, который сидел за рулем автомобиля. Сам стрелявший же занял пассажирское кресло спереди.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее, 8 января, в Ногинске Московской области произошла драка со стрельбой на парковке у торгового центра «Люкс». Преступники выпустили в мужчину пять пуль, после чего скрылись на автомобиле Porsche Cayenne. В результате инцидента 44-летний мужчина получил смертельные ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).