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В Ногинске мужчину застрелили во время драки на парковке у ТЦ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В городе Ногинске Московской области произошла драка со стрельбой на парковке у торгового центра «Люкс», в результате которой получил смертельные ранения 44-летний мужчина. Как сообщили 8 января в Следственном комитете РФ по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В распоряжении «Известий» появились видеокадры с места происшествия. На них видно, что несколько мужчин выбежали на улицу и начали драку. После один из них открыл дверь автомобиля Saab, который собирался отъехать с парковки, и сделал несколько выстрелов в водителя.

По данным источника «Известий», конфликт завязался в близлежащем кафе, где убитый впоследствии мужчина был со своей сестрой, а стрелявший в него — с отцом.

«Перед убийством у сестры убитого мужчины в кафе произошел конфликт с посетителем кафе. За девушку заступился ее брат, а за мужчину — его сын. В результате сын посетителя кафе открыл стрельбу и смертельно ранил брата обидчицы», — сообщил источник.

Известно, что преступники выпустили в погибшего пять пуль, после чего скрылись на автомобиле Porsche Cayenne. При этом, получив ранения, пострадавший смог вырваться и самостоятельно добраться до больницы, однако там врачи не смогли ему помочь, и он умер. Сотрудники МВД начали розыск преступников.

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До этого, 7 января, ГСУ СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело в отношении задержанного в городе Домодедово 43-летнего мужчины, который взорвал гранату в городской кальянной. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемый находился в кафе в микрорайоне Северный. Там у него возник конфликт с посетителями на фоне личной неприязни. После этого мужчина достал гранату и бросил ее в людей. Один из пострадавших, 28-летний мужчина, получил множественные травмы головы и шеи.

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