Врач назвала вредные при простуде продукты

Когда человек болеет простудой, силы его организма направлены на борьбу с вирусной инфекцией и не должны нагружаться тяжелой пищей. Об этом 17 января рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Так, по ее словам, в период болезни организму требуется большое количество энергии, поэтому больному следует отказаться от фастфуда, снеков, газировки, жирной и жареной пищи, поскольку это сложная для переваривания пища.

«Если нет аппетита, то стоит соблюдать питьевой режим, чтобы быстрее снизить интоксикацию. Также, если не хочется есть во время простуды, то необходимо обеспечить поступление энергии в виде простых углеводов, например, морс из ягод или молоко с медом — хороший вариант борьбы с обезвоживанием и поддержания уровня энергии для борьбы с инфекцией», — сказала она.

Михалева также посоветовала отказаться от красного мяса, выпечки и сладостей, и больше отдавать предпочтение супам на нежирном курином или рыбном бульоне, а также белому куриному мясу, крупам и запеченным фруктам. Кроме того, в период болезни можно есть блюда из творога, кисломолочные продукты и подсушенный хлеб.

При этом потребление богатой на клетчатку пищи может вызвать чувство тяжести и переполнения желудка, поэтому в первые дни простуды лучше отказаться от свежих овощей и большого количества фруктов. Еда должна быть простой и легкоусвояемой, а ее обработка — более длительной, например, отваривание, запекание или приготовление на пару, подчеркнула Михалева.

В октябре профессор, д.м.н. Светлана Каневская указала на пользу витаминов C и D в борьбе с простудными заболеваниями. Специалист отметила, что оба эти витамина по-разному поддерживают иммунитет, а в холодное время года их расход повышается.