Сотрудники ФСБ накрыли незаконный канал пересылки золота

Сотрудники ФСБ накрыли межрегиональный канал пересылки золота, который организовал владелец ломбарда в Омске. Об этом 17 января сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Согласно информации ведомства, 38-летний мужчина пересылал драгоценный металл из Якутии в Омскую область. Оперативники изъяли из незаконного оборота более 2,6 кг россыпного шлихового золота стоимостью свыше 15,5 млн рублей, которое обратят в доход государства.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней»).

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что жителя Благовещенска в Амурской области обвинили в незаконном хранении и перевозке драгметаллов, в покушении на контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере. Он пытался вывезти из страны слитки золота на 22,5 млн рублей.