Амурчанин пытался провезти в ручках чемоданов золото на 22 млн рублей

Жителя Благовещенска в Амурской области обвинили в незаконном хранении и перевозке драгметаллов, в покушении на контрабанду стратегически важных товаров в крупном размере. Он пытался вывезти из страны слитки золота на 22,5 млн рублей.

Как пишет Амурская служба новостей со ссылкой на региональную прокуратуру, с августа 2014 года по 1 сентября 2018 года мужчина работал на золотодобывающем предприятии в Зейском округе. За это время он незаконно купил металл, содержащий золото, и привез его домой в село Владимировка. В октябре 2019 года обвиняемый переплавил металл в 10 слитков. В них было более 5 кг золота.

В начале февраля 2023 года мужчина решил перевезти слитки за границу и продать. Для этого он спрятал их в ручках трех чемоданов. В марте амурчанин прошел регистрацию в аэропорту Благовещенска и оформил чемодан как багаж с товарами, не подлежащими декларированию. Однако в зоне досмотра сотрудники управления ФСБ России по Амурской области слитки нашли.

Теперь за это ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.