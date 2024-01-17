Врач рассказала о возможных вредных свойствах сала

Далеко не каждое сало можно считать полезным для здоровья человека Об этом в среду, 17 января, рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

«Сало — один из лидеров по содержанию арахидоновой кислоты. Это полиненасыщенная жирная кислота, которая очень ценна для клеточных мембран, особенно для мембран клеток печени», — отметила она.

Кроме того, Жаровская указала, что некачественное сало, которое попадает на прилавки после выращивания производителем свиней на гормонах и антибиотиках, может нанести серьезный ущерб здоровью. Поэтому, по словам врача, лучшим решением будет покупка именно фермерского сала от уже проверенного производителя.

Также эксперт подчеркнула, что следует избегать и копченого продукта, а также употребления замороженного или перетапливаемого в смалец сала.

«Если сало длительно находилось на воздухе, термически обрабатывалось, размораживалось и замораживалось, этот жир становится окисленным и опасным», — пояснила она.

Накануне, 16 января, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала об опасной стороне употребления костного бульона. Как отметила Павлова, длительное употребление костного бульона может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. По ее словам, в зоне риска в первую очередь оказываются люди с подагрой и мочекаменной болезнью, а также со склонностью к гипертонии. Помимо этого, по ее словам, костный бульон может привести к сердечно-сосудистыми заболеваниям, сахарному диабету второго типа и даже дефициту половых гормонов.