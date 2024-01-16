Врач предупредила о негативных последствиях употребления костного бульона

Полезность костного бульона скорее является мифом, чем правдой. Об этом во вторник, 16 января, рассказала в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Коллаген, который поступает в организм с костным бульоном, никогда не будет направлен напрямую в кожу, суставы или мышцы. Он распадается в желудке на аминокислоты, и эти аминокислоты будут использоваться там, куда их по приоритетам распределит организм», — указала она.

Кроме того, Павлова отметила, что длительное употребление костного бульона может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем. По ее словам, в зоне риска в первую очередь оказываются люди с подагрой и мочекаменной болезнью, а также со склонностью к гипертонии.

«Людей с гипертонической болезнью и без того много, так зачем же увеличивать их количество, употребляя костный бульон», — подчеркнула она.

Также эксперт добавила, что данный бульон является достаточно калорийным, и если человек не ведет активный образ жизни, то «он будет накапливать их (калории. — Ред.) в виде жировой ткани». Впоследствии это может привести к сердечно-сосудистыми заболеваниям, сахарному диабету второго типа и даже дефициту половых гормонов.

Ранее, 26 октября, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов указал на вред супа на наваристом мясном бульоне для организма. Эксперт посоветовал отдавать предпочтение овощным супам, которые зачастую являются низкокалорийными, но полезными блюдами. Так, пару раз в неделю, по его словам, можно сварить суп с чечевицей и бобовыми, эти продукты богаты белком и не менее питательны, чем мясо.