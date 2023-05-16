Диетолог призвала пожилых людей исключить из рациона ряд супов

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям исключить из рациона гороховый, грибной, рисовый супы, а также наваристые бульоны.

В беседе с «Москвой 24» во вторник, 16 мая, специалист объяснила, что наваристые бульоны, в частности, из говядины, могут вызвать повышение холестерина. Фасолевый, грибной и гороховый супы тяжело перевариваются. Также сложно переваривается солянка, в которую идет много различных ингредиентов, в том числе мясо и колбаса.

«Даже не каждый здоровый человек это сможет переварить, а пожилой — тем более», — приводит слова Соломатиной RT.

Также пожилым стоит исключить из рациона острые супы. Возрастной категории граждан нужно с осторожностью подходить к употреблению щавелевого супа из-за содержащейся кислоты в растении, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее 16 мая профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева посоветовала готовить окрошку с большим количеством овощей, но исключить оттуда колбасу. Ее можно заменить морепродуктами, мясом или птицей, пишет НСН. Врач подчеркнула, что окрошку нужно употребить в течение 12 часов после приготовления, поскольку это блюдо является скоропортящимся.

7 мая к.м.н., врач-гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что супы, сваренные на мясном или рыбном бульоне, обычно наваристые, жирные, с картофелем или лапшой. Поэтому их лучше исключить из меню людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой и другие заболевания ЖКТ, пишет Life.ru.

4 мая врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная объяснила, чем опасны для россиян азиатские супы. По ее словам, азиатские супы не подходят большинству россиян, поскольку эти блюда содержат большое количество «агрессивных» для желудка продуктов, которые могут вызывать воспаление или ожог пищевода, гастрит, энтерит, дуоденит. Система пищеварения европейца может оказаться не приспособленной к острым блюдам, отмечает телеканал «360».

В апреле прошлого года врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, что в потреблении супа каждый день нет необходимости, несмотря на все его полезные свойства. Она подчеркнула, что намного больше пользы во втором блюде. Одна порция супа содержит намного меньше белка и остальных полезных веществ, чем мясные и овощные блюда.

Ранее врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что для здорового человека не важно, какое блюдо будет первым съедено во время обеда: суп или салат. Она отметила, что овощной салат, съеденный в начале трапезы, за счет содержания пищевых волокон простимулирует пищеварение.

Как отмечает сайт kp.ru со ссылкой на экспертов, супы — это сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. Насколько будет полезен суп, зависит от способа приготовления и от того, какие продукты используются. Жидкая консистенция, вареные овощи и мясо подготавливают желудок к приему тяжелой пищи. Более того, продукты, подвергшиеся подобной термической обработке, сохраняют больше полезных веществ.