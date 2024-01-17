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В свободной продаже найдены наркосодержащие БАДы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России в Интернете можно купить биологически активные добавки к пище, которые содержат сильнодействующие или наркотические вещества, запрещенные к свободной продаже без рецепта, рассказали «Известиям» в Международной ассоциации «Антиконтрафакт».

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Сотрудники организации провели контрольную закупку китайского препарата «Волшебные бобы. Капсулы для похудения» — экспертиза показала наличие в нем сибутрамина.

Это анорексигенное лекарственное средство амфетаминового ряда, которое с 24 января 2008 года входит в утвержденный правительством список сильнодействующих и ядовитых веществ и подлежит специальному учету, рассказал «Известиям» руководитель Центра защиты правообладателей Ассоциации «Антиконтрафакт» Александр Носенко.

При бесконтрольном приеме сибутрамин может привести к фатальным последствиям, у него много серьезных побочных эффектов, рассказал «Известиям» президент Ассоциации организации экспертизы качества лекарственных средств и иной продукции Сергей Зеленец.

«Препарат противопоказан пациентам с артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. А применение его в составе БАДов несет в себе риск декомпенсации всех этих заболеваний», — предупредил эксперт.

При этом в инструкции к добавке этот препарат не указывался — в карточке товара была лишь информация о растительном происхождении препарата.

Источник из числа российских производителей биодобавок рассказал «Известиям», что «Королевские бобы» — это китайский бренд, который известен на рынке уже 15 лет. «Королевские бобы» — не единственный нелегальный препарат, который можно купить в Интернете. «Известия» проанализировали онлайн-рынок и нашли целый ряд добавок с запрещенными веществами в составе.

Подробнее читайте в расследовании «Известий»:

Нет худа без боба: в свободной продаже нашли наркосодержащие БАДы

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