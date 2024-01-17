Бетербиев рассказал о готовности к бою с Биволом

Российский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев в интервью «Известиям» и «СЭ» поделился мнением о возможном поединке против чемпиона WBA Super Дмитрия Бивола.

«Я только за этот бой. Если сейчас начнутся переговоры по нему, я только приветствую этот бой, потому что это спорт, у нас есть друг к другу какие-то вопросы. У него один пояс, у меня три пояса — нам надо объединить, и всё. Какие проблемы? Я никогда не был против объединительных боев, два раза боксировал в объединительных поединках, всегда был открыт для этого. Посмотрим, насколько он открыт», — сказал Бетербиев.

Также Бетербиев выразил надежду, что его поединок против Бивола состоится в 2024 году.

«Какие-то разговоры уже начались, да. Но конкретики пока еще нет, как сказал мой промоутер Боб Арум. Тем более сейчас еще и Рамадан скоро подходит. Посмотрим, но я очень надеюсь, что в этом году бой состоится», — добавил он.

Напомним, 14 января в Квебеке состоялся боксерский вечер, в главном поединке которого Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита в седьмом раунде. В бою со Смитом Бетербиев во второй раз защитил три пояса в полутяжелом весе — по версиям WBC, WBO и IBF.

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