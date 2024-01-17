В США на выборах президента РФ откроют три участка для голосования
Российские избиратели будут иметь возможность проголосовать на выборах президента РФ на трех участках в США, заявил в интервью «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов.
«В Соединенных Штатах планируем открыть три избирательных участка: в посольстве в Вашингтоне, а также в наших генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне. В качестве даты проведения выборов определено 17 марта», — сказал он.
По словам Антонова, график работы участков будет размещен позднее на информационных ресурсах российских загранучреждений.
«Приглашаем соотечественников, планирующих участвовать в голосовании, внимательно ознакомиться с информацией на сайте посольства и в наших официальных аккаунтах в Telegram, «ВКонтакте» и Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской. — Ред.)», — подчеркнул посол.
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