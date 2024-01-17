Доля малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике России в 2022 году, по данным Росстата, составила 21%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Показатель подсчитывается с лагом практически в год. В 2021-м показатель был на уровне 20,3%.

МСП играет все более значимую роль, по денежному обороту и по уровню занятости сектор дает 33–37% и 40% соответственно, сказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Рост доли малого и среднего бизнеса связан с готовностью предпринимателей рисковать и вкладываться в новые ниши, а также с большим спектром мер поддержки со стороны государства, заявил член московского регионального отделения «Деловая Россия», заместитель председателя комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) Алексей Хижняк.

В большинстве стран ОЭСР на долю МСП приходится более 50% ВВП, в Китае — 60–70%, в США и Финляндии — около 60%, в Италии — более 70%.

Россия отстает по этому показателю от других стран, поскольку малый бизнес ориентирован прежде всего на конечного покупателя или клиента. Любое снижение уровня потребления сказывается на показателях оборота, пояснил Дмитрий Завьялов из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В прошлом году глава Сбербанка Герман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной» долю МСП в общем объеме ВВП.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает, что вклад этого сектора в экономику должен составить 32,5% по итогам 2024 года.

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Больше от меньших: вклад МСП в экономику России вырос до 21%