Много малых: число ИП в 2023-м приросло рекордно за 17 лет

В России к концу 2023 года стало на 378 тыс. больше ИП — это рекордный прирост за 17 лет. Всего в декабре их работало 4,3 млн, следует из статистики ФНС, которую изучили «Известия». Причины — в повышении деловой активности из-за ухода иностранных компаний, перерегистрации предпринимателей в новых регионах и господдержке. ИП помогают экономике развиваться в условиях санкций, завозя дефицитные товары. Развитие сегмента компенсирует снижение числа юрлиц в России. Вклад же малых компаний в ВВП пока остается на уровне 20% против 60–70% в развитых странах.

Почему рекордно выросло число ИП в России

В 2023 году число ИП в России увеличилось на 378 тыс., до 4,3 млн. Их стало на 10% больше, чем годом ранее, следует из данных ФНС. Если говорить о динамике, то это рекордный показатель с 2007 года — тогда их количество увеличилось на 426 тыс. (или на 16,7%), до 3,5 млн. В остальные периоды общее число ИП прирастало не так значительно или даже падало.

Увеличение количества открытых ИП в прошлом году обусловлено повышением активности бизнеса и регистрацией в новых регионах РФ, объясняется на портале ФНС. По данным реестра МСП, в четырех новых субъектах числятся уже 89 тыс. индивидуальных предпринимателей. Большая часть — в Донецкой (41,2 тыс.) и Луганской (32 тыс.) народных республиках.

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Деловая активность увеличилась в связи с уходом из России части иностранных брендов, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Роль сыграли введенные ограничения, из-за которых ряд компаний из-за рубежа перестал экспортировать свою продукцию в РФ, добавила она. По словам эксперта, в стране освободилось много ниш на различных рынках, которые успешно начал заполнять отечественный малый и средний бизнес.

В 2023-м предприниматели интересовались сектором онлайн-торговли — за год создано 152 тыс. ИП и компаний в этой сфере, поделился гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Всё больше открывалось ресторанов, популярнее стали услуги по доставке еды (+22 тыс.). Положительную динамику показали и компании по разработке компьютерного ПО (+16 тыс.), перечислил эксперт. Также чаще стали открываться ИП в маркетинге, дизайне, консалтинге и PR.

— Еще один фактор развития предпринимательства — господдержка ряда отраслей. Например, в 2023 году правительство стало выдавать молодым людям до 25 лет, желающим запустить бизнес, 500 тыс. рублей на открытие собственного дела, а за полярным кругом — по 1 млн. Малый бизнес также может получать льготные кредиты, что особенно выгодно при росте ключевой ставки, — перечислила Наталья Мильчакова.

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Кроме того, в 2023-м выросли лимиты годового дохода для применения упрощенной системы налогообложения (УСН), напомнила профессор кафедры национальной экономики РУДН Екатерина Нежникова. Она уточнила: после этого предельные величины составили 188,6 млн рублей (вместо 150 млн) для налогообложения по ставке 6%.

Кроме того, режим ИП перетягивал на себя бизнесменов из других форм предпринимательства. Например, у самозанятых есть ограничение по доходу — 2,4 млн в год. А 2023-й оказался «урожайным» для многих видов не только производства, но и услуг, поэтому плательщики налога на профдоход были вынуждены становиться индивидуальными предпринимателями, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Число ИП растет и на фоне снижения количества юрлиц — это своего рода компенсация, отметил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. По данным ФНС, в последние годы число организаций в РФ сокращалось. Рост был только по итогам 2023-го (на 0,7%, или 21 тыс. ЮЛ), что также связано с регистрацией бизнеса в новых регионах.

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В каких сферах открывали ИП в 2023 году

В целом задачу по количеству МСП в экономике можно с уверенностью считать закрытой, добавил Дмитрий Завьялов. Он объяснил: в секторе занято больше 30 млн человек — это на 5 млн больше установленной в нацпроекте по малому и среднему предпринимательству цели в 25 млн.

— ИП играют важную роль в социально-экономическом развитии России. Они способствуют созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет, повышению уровня жизни населения и сокращению безработицы. И хотя малый бизнес платит сборы по УСН, доходы в казну за счет их большого количества оказывают значительное влияние на финансовое состояние государства, — объяснила Екатерина Нежникова из РУДН.

Субъекты МСП формируют порядка 20% от поступлений в бюджетную систему РФ, сказали «Известиям» в пресс-службе ФНС.

Скорее всего, в 2024-м увеличение числа ИП продолжится по мере развития экономики РФ, снижения инфляции, сохранения высокого платежеспособного спроса населения, оценила аналитик. Однако, по ее словам, вряд ли темпы роста обгонят 2023-й, поскольку в прошлом году такая динамика была обеспечена помимо объективных факторов еще и эффектом низкой базы после кризисного 2022-го и пандемии коронавируса.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

В стране произошел качественный сдвиг в предпринимательстве — эта сфера стала более осознанной, уверен Дмитрий Завьялов из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Российский сектор МСП показал удивительную живучесть, несмотря на пандемию, падение потребления и санкции, добавил он.

При этом сейчас вклад малого и среднего предпринимательства в ВВП страны — порядка 20%, тогда как в США, странах Европы и Китае он составляет 60–70%. По мнению Дмитрия Завьялова, в будущем важно стимулировать качественный рост МСП и повышение их вклада в экономику, а не увеличение их количества.