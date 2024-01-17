Больше от меньших: вклад МСП в экономику России вырос до 21%

Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП России составила 21% в 2022 году, сообщили «Известиям» в Минэке. Показатель подсчитывается с лагом практически в год. Цифра рекордная с 2017-го, правда, в последние годы она так или иначе колебалась около этого же значения. Драйвером для развития сектора стали санкции и замена уходящих иностранных компаний: небольшие игроки мобильнее и быстрее адаптируются к новым условиям. Несмотря на хоть и скромную, но позитивную динамику, в России вклад малого бизнеса в ВВП ниже втрое, чем во многих других странах (60–70%). Почему развитие МСП важно для стабильности экономики и какой у него потенциал роста — в материале «Известий».

Каков вклад МСП в российскую экономику

Доля МСП в экономике России в 2022 году, по данным Росстата, составила 21%, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Впервые вклад малого и среднего бизнеса в российский ВВП служба оценила за 2017 год, тогда показатель составил 21,9%. Потом цифра снизилась — в частности, в 2021-м она составляла 20,3%.

По данным Росстата, в 2022 году ВВП России был на уровне 155,3 трлн рублей. Соответственно, 21% от этой суммы — 32,6 трлн рублей: таков был вклад малого бизнеса в абсолютных цифрах, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Драйвером для роста МСП в 2022-м году стали санкции. В этих условиях возникают потребности в организации ремонта оборудования, производстве запчастей — такие функции могут брать на себя малые предприятия, обладающие большей мобильностью, чем крупные, сказала она.

МСП играет всё более значимую роль в российской экономике, по денежному обороту и по уровню занятости сектор дает 33–37% и 40% соответственно, отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Сейчас в России около 6 млн малых и средних предприятий, где работает больше 30 млн человек, включая ИП и самозанятых (на сентябрь 2023-го).

— За последние несколько лет росло как число предпринимателей, так и уровень занятости в этом секторе. Свою роль сыграл целый ряд факторов — от налоговых решений до расширения возможностей финансирования. Важен и общий информационный фон, который наконец-то стал подсвечивать предпринимательскую инициативу, возможности по созданию собственного бизнеса, потребность экономики в амбициозных технологических стартапах, — сказал он.

МСП часто выступает источником инноваций, что приводит к росту экономической эффективности и производительности труда, отметила заведующая кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. Это особенно важно в условиях дефицита кадров на рынке, когда расширяться за счет увеличения штата сотрудников затруднительно.

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Малый и средний бизнес быстрее адаптируются к изменениям в экономике, это позволяет ему укреплять свои позиции на рынке, в то время как более крупные игроки их теряют, добавила она.

Рост доли МСП обусловлен готовностью предпринимателей рисковать и вкладываться в новые ниши, а также большим спектром мер поддержки со стороны государства, согласен член московского регионального отделения «Деловой России», заместитель председателя комитета по устойчивому развитию (ESG-политике) Алексей Хижняк.

Какая доля МСП в других странах

В других государствах вклад малого бизнеса в экономику значительно выше, чем в России. В большинстве стран ОЭСР на долю МСП приходится более 50% ВВП, в Китае — 60–70%, сказала Ольга Беленькая из «Финама». В США и Финляндии — около 60%, в Италии — более 70%.

— В России низкий вклад этой отрасли в экономику связан с исторически высокой концентрацией крупных предприятий (наследие индустриализации в СССР), с высоким уровнем рисков ведения бизнеса, низкой оценкой в обществе частной инициативы, недостаточным уровнем поддержки (правовой, финансовой, регуляторной, информационной) со стороны властей, — считает она.

Однако в последние годы ситуация с механизмами господдержки улучшается, признала эксперт. За счет этого показатель растет.

Россия отстает от других стран, поскольку малый бизнес ориентирован прежде всего на конечного покупателя или клиента. Любое снижение уровня потребления сказывается на показателях оборота, пояснил Дмитрий Завьялов из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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Основными секторами для российского МСП остаются оптовая, розничная торговля и сфера услуг, а они напрямую привязаны к кошельку потребителей и их количеству, добавил он. Всё еще мало развито производственное предпринимательство, хотя и растет число технологических стартапов и компаний сферы ИТ, подытожил эксперт.

В прошлом году глава Сбербанка Герман Греф назвал «стыдной» и «заколдованной» долю малого и среднего бизнеса в общем объеме ВВП страны. «Сбер» видит потенциал как минимум двукратного роста доли (то есть до 40%).

Будет ли доля МСП в экономике расти

Власти возлагают большие надежды на сектор: нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает, что его вклад в ВВП должен составить 32,5% по итогам 2024 года.

Однако в условиях критического дефицита рабочей силы рассчитывать на существенный рост малого и среднего бизнеса нет особых оснований: людям проще наняться на гарантированные зарплаты, чем пускаться в «свободное плавание», считает Ольга Беленькая из «Финама». Тем более в условиях борьбы компаний за сотрудников и «гонки зарплат».

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Значительную роль в развитии сектора может сыграть перенос акцента господдержки с количественных на качественные показатели, в свою очередь полагает Дмитрий Завьялов из РЭУ им. Г.В. Плеханова. То есть нужно уделять внимание не только акселерации, но и целевым программам, направленным на качество МСП, его развитие в нужных областях, таких как производство, технологии. Тогда вклад бизнеса в экономику начнет приближаться к показателям развитых стран.