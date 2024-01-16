Снижение в РФ заболеваемости гриппом А прогнозируется через три недели
Заболеваемость гриппом А в России начнет снижаться через три недели. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 16 января.
«Прогноз, что вот волна, связанная с вирусом гриппа А, уйдет недели через три, наши эксперты дают», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-1».
Кроме того, она пояснила, что рост заболеваемости гриппом, наблюдающийся в настоящее время, был прогнозируемым и связан с тем, что в период новогодних праздников заболевшие граждане меньше обращались к врачам, соответсвенно это отразилось на статистических показателях.
«Снижение в цифрах, которые мы наблюдали на первой неделе <...> не было истинным. И вот сейчас, когда уже прошла вторая неделя, мы видим по отношению к предыдущей неделе значимый рост», — отметил глава ведомства.
Ранее, в декабре, в Роспотребнадзоре сообщали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России соответствует сезонным нормам. Однако жителям Москвы ведомство порекомендовало пользоваться масками в общественных местах, а также тщательно обрабатывать руки и промывать нос после посещения общественных мест.