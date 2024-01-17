Эксперт дала рекомендации по выбору агентства недвижимости

При выборе риелторского агентства для проведения максимально выгодной сделки необходимо обратить внимание на уровень экспертности, отзывы, партнерские связи и ряд других моментов, рассказала «Известиям» специалист по недвижимости, основатель международного агентства недвижимости Lemandom, директор компании «Самолет Плюс» в Нижнем Новгороде Вера Столбова. Она дала несколько советов по поиску такой компании.

«Подбирайте агентство под свои цели. Каждое агентство недвижимости имеет свою узкую специализацию: продажа квартир на первичном рынке, покупка заграничной недвижимости в определенной стране, покупка коммерческой недвижимости и так далее. Если вам нужна коммерческая недвижимость — ищите агентство, которое занимается именно коммерцией. В таком агентстве процесс будет идти быстрее, потому что есть четкие алгоритмы и отработанные процессы, а специалисты понимают специфику», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что важно смотреть, сколько лет компания находится на рынке. По ее словам, чем дольше работает агентство, тем выше вероятность, что сделка будет для комфортной и выгодной.

Кроме того, стоит просмотреть отзывы. При этом следует ориентироваться не на один какой-то отзыв, а на общую картину о репутации агентства.

«Агентство предоставляет полный спектр услуг. Агентство недвижимости должно ‎под ключ закрывать все ваши вопросы по сделке: в режиме одного агентства вы можете продать, получить одобрение ипотеки, получить страхование жизни и так далее. В некоторых агентствах можно даже заказать ремонт квартиры, которую ты покупаешь, и включить его стоимость в ипотеку. Такой подход ускоряет процесс сделки и делает ее более безопасной, потому что вам не нужно искать других контрагентов для разных услуг», — сказала Столбова.

При этом нужно узнать уровень экспертности агентов: обратить внимание на лицензии, опыт работы, портфолио успешных сделок, специализацию, рекомендации предыдущих клиентов и их личные качества.

«Все агенты работают по-разному, важно найти того, кто подойдет вам. Подбор недвижимости — индивидуальный процесс, важно быть на одной волне с агентом. Будьте готовы задавать много вопросов и запрашивать дополнительную информацию, чтобы быть уверенными в компетентности и профессионализме выбранного агента», —посоветовала эксперт.

Специалист по недвижимости рекомендовала при выборе агентства узнать о принадлежности к бренду. Как она объяснила, у федеральной компании высокие стандарты и отработаны процессы, это гарантирует высокую экспертизу команды и постоянное обучение.

Можно обратить внимание и на собственников.

«Если это публичные и известные люди, то, как правило, они несут за собой шлейф положительных впечатлений о команде и своем бизнесе. Медийное присутствие руководителя наглядно показывает его экспертность, знания и опыт», — объяснила Столбова.

В то же время стоит учесть, застрахована ли деятельность агентства. Частный агент обычно не страхует сделки, но если речь идет о серьезной сети или агентстве недвижимости, у них все сделки застрахованы, отметила эксперт.

«Когда агентство недвижимости говорит, что ‎страхует сделки, это означает, что они предпринимают дополнительные шаги для обеспечения безопасности и гарантии успешного завершения сделок своих клиентов. Это может быть страхование юридических проблем, компенсации в случае невыполнения обязательств по договору или других потенциальных рисков. Соответственно, клиент, проводя сделку, получает стопроцентную гарантию безопасности», — уточнила она.

Также агентство должно быть в партнерстве со всеми ведущими банками и страховыми компаниями, и если работает с новостройками, то должно иметь прямые договоры с ключевыми застройщиками.

«Партнерство с банками позволяет агентству предлагать клиентам выгодные условия кредитования и ипотечных программ. Это также может ускорить процесс закрытия сделок, так как клиентам будет гораздо удобнее и быстрее получить ипотечное кредитование. Договоренности с застройщиками также дают агентству преимущества, потому что они первые получают информацию о новостройках, эксклюзивные предложения и доступ к объектам недвижимости по лучшим ценам», — заключила Столбова.

Ранее, 3 января, управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов предположил, что в России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться. Кроме того, будет медленно дешеветь вторичное жилье, считает эксперт.