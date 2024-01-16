Реклама
Прямой эфир
Общество
На выставке «Россия» состоялся День финансов
Авто
Комитет Госдумы одобрил законопроект о локализации машин такси
Экономика
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Экономика
Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Shell приостановила движение судов в Красном море из-за хуситов
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Мир
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Общество
Путин назвал власти в новых регионах России стальными людьми
Политика
Мишустин заявил о выходе экономики РФ на устойчивый рост
Мир
Парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже «Бронзового солдата»
Мир
Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс ускорения оборонного экспорта в КНР
Сюжет:

Военный рассказал о российской авиабомбе с искусственным интеллектом

Полковник Матвийчук назвал российскую авиабомбу «Дрель» оружием будущего
0
Фото: ТАСС/Дмитрий Решетников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиационная бомба «Дрель», разработанная для истребителя Су-57, является оружием будущего. Такое мнение военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал во вторник, 16 января.

Он рассказал об особенностях авиабомбы, ставшей образцом передового оружия Вооруженных сил (ВС) России.

По словам Матвийчука, в нее интегрирован искусственный интеллект и она может сама принимать решение об осуществлении подрыва цели.

«Это самонаводящаяся бомба, она разработана специально для Су-57. Она имеет способность преодолевать воздушную противоракетную оборону. Аналога на Западе у этой бомбы нет», — объяснил эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Проникающая «Дрель»: наш ответ «дешевой умной бомбе»
ВКС России ждут боеприпас нового поколения

Накануне бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям», в чем отличие и непревзойденность новой российской планирующей авиабомбы «Дрель».

По его словам, суть ее работы заключается в том, что самолет, не входя в зону средств ПВО, цепляет бомбу и она идет на цель, которую ей заложили при запуске. Также ею можно управлять в процессе, корректировать для того, чтобы нанести удар.

Ранее, 10 января, госкорпорация «Ростех» сообщила, что авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, которые были заданы оборонным ведомством, — таким образом, в 2024 году стартует серийное производство боеприпаса, пишет «Ридус». Там также добавили, что в настоящий момент одновременно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

Планирующая бомбовая кассета ПБУ-500У СПБЭ-К «Дрель» разработана на базе предприятия НПО «Базальт»(входит в Техмаш). Поражающие элементы запрограммированы на ракетные и артиллерийские установки, бронетехнику — и исключают наведение на гражданские объекты, уточняет телеканал «Звезда».

При сбросе авиабомбы самолету не нужно заходить в зону ПВО противника, поскольку она может планировать десятки километров. Боеприпас будет практически невозможно распознать на радарах. Его длина составляет 3,1 м, а масса — 540 кг.

В ноябре 2023 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow-2023 отметил, что за рубежом повысился интерес к российской технике, которая зарекомендовала себя в ходе спецоперации.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024