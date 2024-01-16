Военный рассказал о российской авиабомбе с искусственным интеллектом

Авиационная бомба «Дрель», разработанная для истребителя Су-57, является оружием будущего. Такое мнение военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал во вторник, 16 января.

Он рассказал об особенностях авиабомбы, ставшей образцом передового оружия Вооруженных сил (ВС) России.

По словам Матвийчука, в нее интегрирован искусственный интеллект и она может сама принимать решение об осуществлении подрыва цели.

«Это самонаводящаяся бомба, она разработана специально для Су-57. Она имеет способность преодолевать воздушную противоракетную оборону. Аналога на Западе у этой бомбы нет», — объяснил эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Накануне бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Известиям», в чем отличие и непревзойденность новой российской планирующей авиабомбы «Дрель».

По его словам, суть ее работы заключается в том, что самолет, не входя в зону средств ПВО, цепляет бомбу и она идет на цель, которую ей заложили при запуске. Также ею можно управлять в процессе, корректировать для того, чтобы нанести удар.

Ранее, 10 января, госкорпорация «Ростех» сообщила, что авиабомба «Дрель» успешно прошла все испытания, которые были заданы оборонным ведомством, — таким образом, в 2024 году стартует серийное производство боеприпаса, пишет «Ридус». Там также добавили, что в настоящий момент одновременно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

Планирующая бомбовая кассета ПБУ-500У СПБЭ-К «Дрель» разработана на базе предприятия НПО «Базальт»(входит в Техмаш). Поражающие элементы запрограммированы на ракетные и артиллерийские установки, бронетехнику — и исключают наведение на гражданские объекты, уточняет телеканал «Звезда».

При сбросе авиабомбы самолету не нужно заходить в зону ПВО противника, поскольку она может планировать десятки километров. Боеприпас будет практически невозможно распознать на радарах. Его длина составляет 3,1 м, а масса — 540 кг.

В ноябре 2023 года генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow-2023 отметил, что за рубежом повысился интерес к российской технике, которая зарекомендовала себя в ходе спецоперации.