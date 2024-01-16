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Путин указал на рост числа желающих вернуться в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Всё больше уехавших граждан РФ мечтают вернуться на Родину. Об этом во вторник, 16 января, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов страны.

«Всё больше желающих среди тех, кто когда-то уехал по разным соображениям, вернуться на Родину», — указал он.

Президент объяснил возвращение россиян во многом тем, что людям с традиционными ценностями трудно жить и растить детей в ряде западных стран.

Домашняя работа: около 40% релокантов решили вернуться в Россию
Почему граждан потянуло на родину и продолжится ли этот тренд

3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что в Кремле не считают чем-то неординарным возвращение в Россию многих граждан страны, уехавших после начала спецоперации по защите Донбасса, даже если они являются родственниками иноагентов. Он добавил, что это абсолютно естественно, когда любой российский добропорядочный, законопослушный гражданин всегда свободно возвращается на свою Родину.

До этого, 25 октября, британская газета Financial Times со ссылкой опрос исследователей Европейского университетского института (EUI) сообщила, что более 15% россиян, которые покинули страну после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, вернулись в страну. Авторы исследования отметили, что участвующие в опросе релоканты были компетентными специалистами в России, однако их качество жизни за границей значительно ухудшилось.

13 октября президент РФ заявил, что судьба каждого возвращающегося в РФ человека зависит от его поведения и действий: если он нарушал закон — необходимо ответить. Он отметил, что это касается всех россиян: живущих в своей стране, проживающих за границей или перемещающихся. Путин заявил, что Россия — свободная страна и человек имеет право выбрать место жительства так, как он считает нужным для себя.

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