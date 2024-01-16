Человек погиб при камнепаде на автодороге Буйнакск – Ботлих в Дагестане
На участке республиканской автодороги Буйнакск – Ботлих вблизи села Ашильта в Дагестане произошел камнепад, под завал попал автомобиль с тремя людьми. Об этом 16 января сообщили в МЧС России.
«К сожалению, один погиб, остальные госпитализированы. Деблокировали пострадавших пять спасателей МЧС России», — сказано в Telegram-канале ведомства.
По данным источника «Известий», под камнепад попал автомобиль ВАЗ-2114, среди погибших и пострадавших детей нет. Дорога не перекрыта.
В сентябре прошлого года при восхождении на гору Казбек 11 альпинистов попали под камнепад. Отмечалось, что одна из них в результате получила серьезные травмы. Как было указано, группа альпинистов не была зарегистрирована в МЧС.