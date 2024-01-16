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Человек погиб при камнепаде на автодороге Буйнакск – Ботлих в Дагестане

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Фото: МЧС РФ
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На участке республиканской автодороги Буйнакск – Ботлих вблизи села Ашильта в Дагестане произошел камнепад, под завал попал автомобиль с тремя людьми. Об этом 16 января сообщили в МЧС России.

«К сожалению, один погиб, остальные госпитализированы. Деблокировали пострадавших пять спасателей МЧС России», — сказано в Telegram-канале ведомства.

По данным источника «Известий», под камнепад попал автомобиль ВАЗ-2114, среди погибших и пострадавших детей нет. Дорога не перекрыта.

В сентябре прошлого года при восхождении на гору Казбек 11 альпинистов попали под камнепад. Отмечалось, что одна из них в результате получила серьезные травмы. Как было указано, группа альпинистов не была зарегистрирована в МЧС.

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