Под камнепад попали 11 альпинистов при восхождении на Казбек

При восхождении на гору Казбек 11 альпинистов попали под камнепад, проходит поисково-спасательная операция. Об этом 21 сентября сообщает МЧС Северной Осетии.

Группа альпинистов не была зарегистрирована в МЧС. Как отмечает ведомство, информация о происшествии поступила от третьего лица.

Трое спасателей, которые совершали тренировочный спуск на горе, направились на помощь к альпинистам. Известно, что одна из участниц восхождения получила серьезные травмы.

«Также к ним на помощь выдвинулась вторая группа спасателей из пяти человек», — добавили в МЧС.

Ранее, 6 сентября, известный российский альпинист Дмитрий Головченко пропал в Пакистане при восхождении на горный массив Гашербрум IV. Его коллега Сергей Нилов пострадал и госпитализирован с обморожением в больницу города Скарду в пакистанской провинции Гилгит-Балтистан.

Альпинисты пытались пройти по юго-восточному склону горного массива. Восхождение на вершину продвигалось медленно из-за сложных погодных условий.