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В российских банках спрогнозировали рост цен на золото в 2024 году

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Цены на золото вырастут в 2024 году, привели «Известиям» прогноз в российских банках.

По данным сайта биржи Comex, утром 17 января стоимость золота достигла $2027 за тройскую унцию.

В ВТБ сообщили, что, по мнению экспертов кредитной организации, текущий год станет благоприятным для рынка золота, цена которого к концу 2024-го может вырасти до $2,2 тыс. за унцию.

«По нашей оценке, в 2024 году центральные банки мира начнут снижать ставки вслед за замедлением экономического роста, что, в свою очередь, благоприятно отразится на рынке золота», — сказал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

В свою очередь, директор департамента инвестиционных решений и развития премиального сегмента Росбанка Дмитрий Енуков отметил, что стоимость золота может повыситься в том числе на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

«Мы ожидаем повышение цен на этот металл на фоне напряженности на Ближнем Востоке, потенциального снижения процентных ставок в США и, как результат, возможного снижения курса доллара против мировых валют и ряда других факторов», — отметил он.

В то же время в Росбанке спрогнозировали сохранение высокого спроса на драгметалл в 2024 году.

«Золото будет еще больше пользоваться спросом со стороны клиентов, стремящихся сформировать сбалансированный портфель по классам активов и валютному риску», — добавил Енуков.

В Газпромбанке также предположили, что при отсутствии новых макроэкономических изменений и отсутствия усиления регуляции со стороны правительства спрос останется на уровне 2023 года.

«Так как общая ситуация на рынке не статична, многие банки, включая наш, активно развивали продукты в драгоценных металлах. Мы ожидаем, что ранее выполненные активности дадут накопительный эффект и позволят поддержать спрос со стороны клиентов», — уточнили в пресс-службе кредитной организации.

При этом в Совкомбанке рассказали, что в 2024 году спрос на золото будет определяться курсом рубля к доллару: при укрепления национальной валюты объем покупок золота будет расти.

«Спрос на такие инвестиции со стороны розничных клиентов будет зависеть от целого ряда факторов: стоимости самого металла, стоимости и доступности альтернативных видов сбережений и инвестиций, например, депозитов, или покупки, продажи валюты, геополитической ситуации, изменений в законодательстве», — объяснили в пресс-службе банка «Открытие».

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Ранее, 4 декабря, стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex впервые в истории поднялась выше $2,1 тыс. за тройскую унцию. До этого исторического максимума цены на золото достигали в 2020 году, когда драгметалл торговался на уровне $2080 за унцию.

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