Комитет Госдумы одобрил законопроект о локализации машин такси

Комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, предполагающий наделение субъектов России правом устанавливать минимальный уровень локализации автомобилей, которые используются в такси. Об этом 16 января сообщает РИА Новости.

«Законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации могут устанавливаться требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легкового такси», — говорится в тексте законопроекта.

Законопроект внесен сенатором Андреем Кутеповым и депутатом Владимиром Гутеневым.

Изменения необходимо внести для минимизации рисков повышения степени зависимости сети такси от импортных поставок, говорится в пояснительной записке. Авторы законопроекта считают, что изменения обеспечат дополнительное стимулирование спроса на отечественные высоколокализованные машины со стороны таксомоторной отрасли.

В ноябре прошлого года Андрей Кутепов рассказал «Известиям», что самозанятым таксистам не нужно будет в обязательном порядке пересаживаться с иномарок на отечественные машины в случае принятия закона о минимальном уровне локализации такси в России. При этом совсем выводить самозанятых из-под действия этого закона не планируется, то есть к новым таксистам (тем, кто начал заниматься перевозками после вступления закона в силу) будет применяться требование по локализации машин.

Уровень автомобилей может быть увеличен за счет сварки и окраски кузова в РФ, использования отечественного металла, изготовления корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка), российской электроники и так далее.

В декабре прошлого года законопроект о локализации автомобилей такси поддержал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Большинство такси экономкласса в небольших городах уже используют отечественные автомобили или локализованные иномарки, указал он. В странах, где есть своя автомобильная промышленность, принято использовать в качестве такси собственные автомобили, и существующая сеть такси не должна зависеть от импорта машин и запчастей, подчеркнул Соколов.