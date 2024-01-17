В России госкомпании запустят порядка 18 программ «выращивания» МСП-поставщиков

В России еще 18 компаний с государственным участием разработают свои программы «выращивания» МСП-поставщиков в течение 2024 года, сообщил «Известиям» генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. В результате число таких программ увеличится вдвое и достигнет 35.

Кроме того, ожидается, что шесть компаний заключат офсетные договоры с представителями малого и среднего бизнеса.

Как он объяснил, программы «выращивания» позволяют госкомпаниям оказывать финансовую, правовую, методическую и иную поддержку малым и средним предприятиям (МСП) для их развития.

«Расширение такого механизма поддержки малого и среднего бизнеса, как программы «выращивания» от компаний с госучастием, — полезный для всех участников закупок по 223-ФЗ тренд. Благодаря развитию этого инструмента и появлению новых программ увеличивается количество квалифицированных и конкурентоспособных поставщиков среди представителей МСП», — отметил Исаевич.

Он уточнил, что также в итоге расширяются возможности импортозамещения, поиска поставщиков более технологичной и инновационной продукции, повышается качество закупочной деятельности заказчиков. Кроме того, растет доля закупок товаров, работ, услуг у малого и среднего бизнеса

При этом в 2023 году было утверждено 17 программ «выращивания», которые также распространились на 142 дочерние компании крупных госкомпаний.

В Корпорации МСП напомнили, что изменения, давшие старт реализации программ «выращивания» МСП-поставщиков, вступили в силу 12 ноября 2022 года. Поправки в том числе предоставили возможность в рамках программ «выращивания» заключать долгосрочные офсетные договоры в рамках 223-ФЗ. Они предусматривают, что МСП-поставщик инвестирует собственные или заемные средства в свое действующее или новое производство, а заказчик обязуется в течение нескольких лет закупать у него продукцию или услуги в определенном объеме.

24 ноября 2023-го сообщалось, что в III квартале прошлого года в России наблюдался рост по отдельным сегментам экономики. Как уточнялось в исследовании Calltouch, банка для предпринимателей «Точка» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, среди самых быстрорастущих отраслей малого и среднего бизнеса оказались машиностроение, транспорт, реклама.