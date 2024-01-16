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В ВТБ предложили вернуть размер субсидии кредиторам по льготной ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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ВТБ предложил вернуть размер субсидии кредиторам по льготной ипотеке для нормализации ситуации на рынке. Об этом 16 января в рамках Дня финансов на площадке выставки-форума «Россия» сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«Мы предлагаем вернуть размер субсидии кредиторам на 1 п. п., до значения в 2,5 п. п., что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников», — сказал он.

Кроме того, в банке считают, что стоит сделать ипотеку с господдержкой более адресной, к примеру — для социальных категорий населения, которым необходима поддержка при покупке квартир.

«Главное — сохранить баланс между комфортными параметрами для заемщиков (прежде всего, льготных категорий), нагрузкой на федеральный бюджет и рентабельностью банковского бизнеса», — заключил Горшков.

Объясняя ранее принятое решение банка об изменении условий выдачи таких кредитов, он уточнил, что в условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п.п по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для кредитных организаций убыточными.

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В конце 2023-го и начале 2024 года несколько крупных банков в РФ заявили о планах выдавать ипотеку по госпрограммам при условии покупки жилья у застройщиков-партнеров. Как объяснила «Известиям» глава управления ипотечного кредитования девелопера «Мангазея» Юлия Архангельская, это означает, что кредитная организация станет взаимодействовать только с теми девелоперами, которые будут совместно с ним субсидировать кредит, что является дополнительной комиссией для участников рынка.

При этом 15 января Центробанк РФ заявил, что выдача кредитными организациями льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

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