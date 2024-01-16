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В столице вручены знаки отличия «Волонтер Москвы»

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В столице прошла церемония вручения знаков отличия «Волонтер Москвы». Их обладателями стали, в частности, представители ресурсного центра «Мосволонтер», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», благотворительных фондов, московских вузов, школ и муниципалитетов, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, которая вручила награды.

«Ежегодно мы отмечаем знаком отличия «Волонтер Москвы» 30 человек. Это люди разного возраста, разных профессий и интересов, которых объединяют доброта, отзывчивость, активная гражданская позиция и стремление сделать жизнь вокруг лучше», — отметила вице-мэр.

По ее словам, присуждение данной награды стало «еще одной доброй традицией, зародившейся совсем недавно».

На этот раз было подано почти 1,2 тыс. заявок. Лауреатов определил экспертный совет по благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы.

Среди тех, кто получил награду, — волонтеры гуманитарной акции «Москва помогает». Под ее эгидой в 2022 году был сформирован волонтерский корпус численностью более 14 тыс. человек. Десятки тысяч москвичей приносят в штабы акции продукты, предметы первой необходимости, теплую одежду для жителей новых российских территорий и участников специальной военной операции.

Сегодня в Москве активно развивается более 10 направлений волонтерства (патриотическое, социальное, культурное, событийное, спортивное). К движению присоединились более 1,2 млн человек.

Памятный знак «Волонтер Москвы» вручается тем, кто внес значительный вклад в развитие волонтерства в столице и осуществляет свою деятельность не менее двух лет.

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