Экономист оценил перспективы поставок российской нефти в Турцию

В декабре 2023 года поставки нефти из России в Турцию по морю составили рекордные 444 тыс. баррелей в сутки. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков объяснил «Известиям» 16 января, что повлияло на рост российского экспорта.

Как сообщило издание «Коммерсант», ссылаясь на данные Kpler, достигнутый рекордный показатель — это около 13% от общего морского экспорта РФ в декабре.

«С моей точки зрения, такой серьезный рост российского экспорта нефти в Турцию вполне оправдан, вполне закономерен. Дело в том, что в условиях санкций, безусловно, Россия ищет альтернативные пути поставки, альтернативные пути реализации нефти как сырья. А Турция является, скорее, дружественной страной. Турция для России — надежный экономический партнер. И в этом плане, мне кажется, поставки будут расти», — сказал Чирков.

Экономист обратил внимание на то, что увеличение экспорта произошло одновременно с создавшейся ситуацией, когда одна из российских нефтяных компаний начала отгрузки на один из турецких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Он отметил, что Турция начинает более активно перерабатывать российскую нефть — это может свидетельствовать о том, что потребление каких-то продуктов из нефти растет.

«И вполне возможно, что некоторые европейские страны в том числе пользуются таким вариантом возможности приобретения конкурентоспособного топлива некоторыми обходными путями», — предположил эксперт.

По его мнению, альтернатив таким поставкам в настоящее время найти сложно, особенно учитывая ситуацию с транспортировкой через Красное море, где есть сложности с проходами всех видов кораблей, в том числе и танкеров. Он объяснил, что любые альтернативные пути поставок из-за этого становятся более востребована. Пути поставок, которые не подвержены рискам становятся более конкурентоспособными, а поставки нефти с более далеких регионов становятся менее конкурентоспособными, добавил он.

«Поэтому, с моей точки зрения, поставки российской нефти через Турцию будут расти. Будет зарабатывать Россия, будет зарабатывать Турция, будет зарабатывать турецкий НПЗ, который принадлежит азербайджанской компании, на переработке и перепродажи нефти более высокой степени переработки», — заключил Чирков.

Ранее, 27 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак в прямом эфире на телеканале «Россия 24» сообщил, что в РФ планируют в 2024 году сократить долю поставок нефти и нефтепродуктов в европейские страны до 4–5% от общего объема экспорта. При этом он уточнил, что процент поставок нефти и нефтепродуктов в Китай вырос до 45–50%, а также увеличилась до 40% доля экспорта в Индию.