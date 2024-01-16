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ЦБ планирует привлечь к программе долгосрочных сбережений 9 млн человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Центральный банк (ЦБ) России планирует привлечь к 2030 году не менее 9 млн человек к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом во вторник, 16 января, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

По его словам, объем вложений может составить 1,2 трлн рублей. Кроме того, Чистюхин отметил, что операторами новой системы стали уже девять негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

«Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. <…> Представляется, что программа долгосрочных сбережений позволит гражданам обеспечить свою жизнь в старости, обеспечить необходимый финансовый запас прочности. Для этого создано большое количество разных стимулов, в первую очередь это налоговые стимулы, возможность софинансирования», — сказал представитель ЦБ на выставке-форуме «Россия», открывая День финансов на стенде Минфина.

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10 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2024 года в стране будет запущена новая программа долгосрочных сбережений граждан.

Участие в ней будет добровольным и для него надо заключить договор с НПФ не менее чем на 15 лет, при этом доступно заключение соглашений с различными негосударственными пенсионными фондами. Долгосрочные сбережения будут формироваться гражданами РФ из своих средств и из ранее накопленных пенсионных накоплений. Через 15 лет после участия в такой программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, россияне получат право на периодические выплаты: по выбору участника, либо на срок не менее 10 лет, либо пожизненно.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Марат Сафиулин, комментируя преимущества программы долгосрочных сбережений, указал, что участники программы могут перенести средства из замороженной накопительной части пенсии на счет Договора долгосрочных сбережений (ДДС), тем самым объединив добровольные и пенсионные ресурсы на одном счету. Специалист подчеркнул, что воспользоваться программой можно еще до выхода на пенсию.

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