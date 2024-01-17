Россияне назвали секреты продуктивности на работе

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» провели исследование и узнали, насколько россияне оценивают свою продуктивность на работе и как ее повышают. В исследовании приняли участие более 3,6 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Результаты появились в распоряжении «Известий» 17 января.

Большая часть опрошенных (38%) оценили свою продуктивность на 4 балла из 5. Немного меньше респондентов (36%) считают, что они продуктивны на 5 из 5. Интересно отметить, что женщины чаще оценивали себя на 5 баллов — 38% против 32% соответственно. На 3 балла продуктивны 20% участников опроса, а на 2 из 5 балла 3% россиян. Еще 3% уверены, что их продуктивность на работе на 1 балл из 5.

47% респондентов, чтобы быть более продуктивными на работе, расписывают все свои задачи на каждый день, неделю и месяц. Обедают и отдыхают четко в определенное время 27% опрошенных. 24% участников опроса для повышения продуктивности меньше общаются с коллегами. 14% россиян дорабатывают в выходные и в отпуске, а 13% делают сложные задачи в первой половине дня. По 12% опрошенных для продуктивности пьют больше кофе и слушают музыку.

10% участников исследования пропускают встречи, которые считают неважными. 7% респондентов стараются не ходить в офис и работать из дома, когда это возможно, а 4% уходят в отдельную переговорную или кабинет.

Большинство опрошенных (38%) связывают плохую продуктивность и недостаток мотивации. 37% респондентов отметили, что их продуктивности на работе мешают выгорание и недостаток энергии. 25% респондентам не хватает ясных целей и задач на работе. По 21% россиян отмечают, что у них слишком много задач и нет приоритетов по их выполнению. Думают о семейных и личных проблемах, а не о работе, 15% сотрудников. 12% опрошенных отмечают, что у них нет четкого расписания. Еще 12% мешает сосредоточиться жара или холод на рабочем месте.

У 11% респондентов нет необходимой техники и оборудования для эффективной работы. 10% опрошенных уверены, что у них плохая продуктивность из-за шума, который отвлекает. На 6% россиян плохо влияет общение с коллегами. 5% опрошенных отмечают, что их продуктивности мешает слишком большое количество встреч и переписок. По 1% участников исследования часто ходят курить и долго обедают.

15 января сообщалось, что треть россиян (33%) в этом году хотели бы работать удаленно. Среди них 20% пока ездят в офис и желают перейти на работу из дома, а вот 13% уже работают удаленно. 36% респондентов отметили, что не готовы работать удаленно. 30% предпочитают трудиться в гибридном формате, то есть частично в офисе, а частично из дома. Еще 1% россиян, находящихся на удаленке, хотят вернуться в офис.