Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс ускорения оборонного экспорта в КНР

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс, которая занимает жесткую позицию по отношению к КНР, тайно лоббировала ускорение сделки по продаже оборонной техники Китаю в британском правительстве. Об этом 15 января сообщила газета Politico со ссылкой на документы, касающиеся ее частной переписки.

Издание указало, что письмо Трасс от 15 августа прошлого года было адресовано министру по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Кеми Баденок. В нем она попросила помочь британскому производителю военной техники продать оборонную продукцию КНР.

«Сотрудники службы безопасности Великобритании заблокировали Richmond Defense Systems — оборонную фирму, базирующуюся в избирательном округе Трасс в Норфолке, — от экспорта оборудования для разминирования в Китай», — напомнила газета.

Отмечается, что Трасс «без колебаний изложила аргументы фирмы в личном обращении Бэйднок, которую она назначила членом кабинета министров во время своего короткого пребывания на посту премьера Великобритании».

В своем письме она также подчеркнула, что запрет британскому производителю продавать военную технику КНР «означал бы потерю будущих продаж, исчисляющуюся миллионами». Бывшая премьер-министр Великобритании добавила, что, как считает Richmond Defense Systems, если лицензия не будет предоставлена, то в Китае создадут свой проект и будут производить продукцию сами.

Газета напомнила, что Трасс посетила Тайвань в мае прошлого года, где обратилась с призывом к действующему британскому премьер-министру Риши Сунаку классифицировать КНР как угрозу национальной безопасности Великобритании. Она заявила, что остров находится «на переднем крае глобальной битвы за свободу» против Китая.

Трасс была избрана премьер-министром страны 5 сентября 2022 года, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Она объявила об уходе с поста премьера 20 октября 2022 года. На своей должности она продержалась 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики.

Позднее Трасс призналась, что совершила ошибку в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена отказываться от своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, считая, что смелость заявлять о своих ошибках — черта честной политики.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.