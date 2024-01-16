Путин своим указом ввел звание «Заслуженный работник местного самоуправления»
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Документ был размещен 16 января на официальном портале правовой информации.
«В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации постановляю установить почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления», — говорится в указе.
Так, звание будет присваиваться должностным лицам местного самоуправления, обладающим высокими профессиональными навыками, а также сотрудникам советов муниципальных образований и некоммерческих организаций.
При этом, как отмечается, для получения такого звания необходимо обладать отраслевыми наградами и профильным стажем работы не менее 20 лет. Критерием его получения будут личные заслуги в развитии самоуправления, решение вопросов населения муниципальных образований и другие результаты деятельности.
Таким образом, в списке почетных званий в РФ насчитывается 69 позиций.
Указ вступает вступает в силу со дня его подписания.
В августе 2022 года Путин подписал документ, согласно которому устанавливалось почетное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». Как отмечалось, оно присваивается за достижения в создании современных образцов вооружений, а также выполнение задания с опережением запланированного графика и иные вклады в политику государства в сфере ВПК.