«Единая Россия» предложит отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ. Об этом журналистам заявил глава фракции Владимир Васильев перед пленарным заседанием 16 января.

Депутат подчеркнул, что система контроля в этой сфере должна быть максимально прозрачной и открытой. При этом он уточнил, что результаты проверок будут доводить до СМИ и общественности.

«После того экзамена, который сдавали наши коммунальные службы в морозные новогодние дни, не обошлось без серьезных происшествий и реагирования, вплоть до возбуждения уголовных дел и привлечения к ответственности. Здесь есть над чем работать. Поэтому мы будем предлагать отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ. У депутатов имеется большой опыт по выстраиванию соответствующей системы контроля», — сказал Васильев.

В начале текущего года аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством примерно в 10 регионах страны. Как сообщали «Известия» 8 января, по ряду случаев Следственный комитет возбудил уголовные дела. Следственные органы в том числе организовали проверку отсутствия отопления в Челябинске, Московской и Ленинградской областях.

9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президенту России Владимиру Путину докладывали о ситуации со сбоями подачи отопления. Он также отметил, что все службы работали и днем, и ночью в экстренном режиме.