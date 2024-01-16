В Госавианадзоре заявили о достижении лучших показателей безопасности полетов в РФ
В 2023 году в России достигнуты лучшие средние абсолютные значения показателей безопасности полетов за пятилетний период с учетом объемов авиаперевозок. Об этом «Известиям» 16 января рассказал начальник управления Ространснадзора по надзору в гражданской авиации (Госавианадзора) Владимир Ковальский, не раскрыв сами цифры.
По его словам, в 2022 году вследствие использования услуг коммерческих воздушных перевозок, оказываемых отечественными предприятиями гражданской авиации, ни один пассажир не погиб, и эту тенденцию удалось сохранить в 2023 году.
Ковальский также указал на то, что в прошлом году наблюдалось снижение числа авиационных инцидентов с воздушными судами российских авиакомпаний в среднем на 15% по сравнению с досанкционным периодом. Он добавил, что увеличения неисправностей ввиду веденных недружественными странами санкций не произошло.
«В 2022–2023 ни один пассажир не погиб в катастрофах с участием воздушных судов иностранного производства, что подтверждает достаточно высокий уровень компетенций в российских авиакомпаниях, организациях по техническому обслуживанию, организациях – разработчиках авиатехники», — констатировал начальник Госавианадзора.
Ранее, 16 января, министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки более чем на 10%, до 105 млн пассажиров. Как он уточнил, в 2022 году были перевезены 95,2 млн человек.