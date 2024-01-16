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Силуанов рассказал о работе Минфина над повышением доступности ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России 90% жилья на первичном рынке покупается с помощью льготных ипотечных программ, рассказал 16 января в разговоре с «Известиями» министр финансов РФ Антон Силуанов.

«90% сегодня на первичном рынке жилья приобретается с использованием льготных ипотечных программ. И это хорошо, поэтому Министерство финансов дальше будет заниматься вопросами доступности ипотеки и развитием ипотечных продуктов», — указал он.

По его словам, Минфин принял целый ряд программ по поддержке развития ипотечного кредитования и приобретения жилья в ипотеку. Речь идет о льготной ипотеке и программе «Семейной ипотеки».

«Сегодня ипотека — это с одной стороны стройка, а с другой стороны — предоставление финансов для того, чтобы можно было приобрести жилье в рассрочку. То есть это финансовая услуга. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы люди улучшали свои жилищные условия», — отметил Силуанов.

Министр также обратил внимание на то, чтобы льготная ипотека и на вторичном рынке была более доступная.

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Ранее, 11 января, в пресс-службе ВТБ сообщили, что в 2023 году российские банки выдали физическим лицам ипотеку примерно на 7,8 трлн рублей, что стало рекордным результатом в истории рынка. Показатель на 60% превысил уровень в 2022 году.

Кроме того, в декабре стало известно, что к концу 2023 года доля «Семейной ипотеки» (под 6%) во всех выдачах по госпрограммам достигла 46% по количеству кредитов и 44% по сумме. Она обогнала льготную программу жилищного кредитования на новостройки (под 8%) — на нее приходится 45% и 43% соответственно.

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