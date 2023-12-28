В России выросли выдачи адресной льготной ипотеки

К концу года доля «Семейной ипотеки» (под 6%) во всех выдачах по госпрограммам достигла 46% по количеству кредитов и 44% по сумме. Она обогнала льготную программу жилищного кредитования на новостройки (под 8%) — на нее приходится 45% и 43% соответственно. Об этом «Известиям» сообщили в «ДОМ.РФ». При этом в начале 2023 года на последнюю приходилось более половины объема выдач. Оставшиеся проценты приходятся на займы для IT-специалистов (под 5%) и для дальневосточников (под 2%).

«Массовые льготные программы необходимо постепенно сворачивать. Нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья», — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 9 июня.

Всплеск спроса на «Семейную ипотеку» произошел в начале 2023-го года по поручению президента — после ее расширения на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, рассказала управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова. Благодаря обновлению условий поучаствовать в программе смогло больше россиян, что позволило ей выйти в лидеры по спросу.

Уместно говорить не столько о росте популярности семейной ипотеки, сколько о сокращении спроса на льготную в пользу адресных программ. По данным «ДОМ.РФ», с начала года более чем вдвое выросла и доля жилищных займов для IT-специалистов — до 9% по объему и 5% по количеству.

Помимо того, средняя сумма льготных кредитов сейчас выше, чем рыночных, — в ноябре 2023 года показатель достиг 5,2 млн рублей, тогда как на вторичном рынке он находился на уровне 2,3 млн рублей, сообщили в аналитическом центре «ДОМ.РФ».

До 1 июля 2024 года действуют самые популярные программы — льготная и семейная ипотека. Решение об их продлении пока не принято.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поднятая целевая: в РФ растут выдачи адресной льготной ипотеки