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Российские банки в 2023 году выдали россиянам ипотеку на рекордные 7,8 трлн рублей

ВТБ: в 2023 году банки РФ оформили ипотечные кредиты на 7,8 трлн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В 2023 году российские банки выдали физическим лицам ипотеку примерно на 7,8 трлн рублей, что стало рекордным результатом в истории рынка, сообщили в пресс-службе ВТБ. Показатель на 60% превысил уровень в 2022 году.

В то же время, в кредитной организации отметили, что спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться в конце 2023-го на фоне роста ставок и изменения условий по государственным программам. Эксперты банка полагают, что в текущем году этот тренд продолжится.

«В прошлом году российский ипотечный рынок развивался нетипичным образом: в традиционные месяцы затишья мы наблюдали максимальную активность заемщиков, и наоборот — в обычно высокий сезон фиксировали снижение продаж. Во многом на динамику повлияло ужесточение денежно-кредитной политики Центрального банка, а также новые меры регулятора, направленные на «охлаждение» сегмента», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, в 2024-м спрос на ипотеку продолжит сокращаться, и многие заемщики, которые планировали купить жилье, предпочтут отложить сделки и преумножить накопленные для первого взноса средства на депозитах с повышенной доходностью.

«По нашим оценкам, объемы выдач жилищных кредитов [в этом году] могут снизиться минимум на треть к уровню 2023 года», — добавил Бабин.

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Ранее, 22 декабря прошлого года, глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ни одной предпосылки для «пузыря» на рынке ипотеки РФ нет, перегрева рынка не наблюдается. При этом, по его мнению, цены на недвижимость на фоне сокращения льготной ипотеки начнут снижаться, а выдачи ипотеки в 2024 году составят 80–100% от уровней 2023-го.

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